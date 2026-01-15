Impactante ataque con drones bomba contra el Ejército Nacional en el Chocó dejó varios heridos

Una incursión armada mediante el uso de tecnología de drones con explosivos dejó este miércoles un saldo de diez militares heridos en zona rural del departamento del Chocó. El ataque, atribuido preliminarmente al Frente Ernesto Che Guevara del Ejército de Liberación Nacional (ELN), se registró en la vereda Alto del Oso, jurisdicción del municipio de San José del Palmar, mientras las tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N° 25 adelantaban labores de control territorial.

El reporte oficial de la Décima Quinta Brigada del Ejército Nacional confirmó que el grupo de afectados está compuesto por un suboficial y nueve soldados. Los uniformados sufrieron lesiones por esquirlas y cuadros de aturdimiento tras la detonación de artefactos de fabricación artesanal lanzados desde el aire, una modalidad criminal que ha ganado terreno en el conflicto interno colombiano.

Evacuación aeromédica en zona crítica

Ante la gravedad de los hechos, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) desplegó dos aeronaves para realizar la extracción de emergencia del personal afectado. Según la institución castrense, los enfermeros de combate brindaron los primeros auxilios en el terreno antes de que los soldados fueran trasladados a centros asistenciales, donde se encuentran bajo observación médica con pronóstico estable.

Este atentado ocurre en un contexto de alta tensión en el Pacífico. De manera simultánea, se reportaron hostigamientos en el municipio de Suárez, Cauca, donde la estación de Policía local también fue blanco de ráfagas de fusil y el impacto de un dron, aunque en dicho evento no se registraron heridos civiles ni oficiales.

Retaliación por la caída de alias Santiago

La principal hipótesis de inteligencia militar apunta a que esta ofensiva es una respuesta directa a la Operación Denver, ejecutada el pasado 4 de enero. En dicha acción fue neutralizado Hernán Chica Palacios, conocido como alias Santiago, quien figuraba como un cabecilla estratégico del ELN con más de 28 años en la organización criminal.

De acuerdo con las autoridades, no se descarta que el uso de drones sea una retaliación directa por la muerte de alias Santiago, quien por más de 20 años fue el motor del narcotráfico y la minería ilegal del ELN en el occidente del país. ‘Santiago’ era señalado como el máximo articulador del narcotráfico y la minería ilegal en el occidente del país, vinculando su historial delictivo con desplazamientos forzados y reclutamiento de menores en Antioquia, Chocó y el Valle del Cauca.