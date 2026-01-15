Bogotá amplía el horario de la rumba hasta las 5:00 a. m.: conozca las zonas autorizadas y las condiciones del Distrito

Bogotá autorizó rumba hasta las 5 a. m. en 19 zonas bajo vigilancia. Ruido, seguridad y sanciones definirán si el permiso se mantiene.

Bogotá ha puesto en marcha un ambicioso pero restrictivo experimento social y económico. A través de la Resolución Conjunta No. 001 de 2025, la administración distrital dio vía libre a la rumba hasta las 5:00 a. m. en 19 sectores específicos, pero bajo un modelo de vigilancia por indicadores que promete no tener tolerancia con el desorden ciudadano.

A diferencia de medidas anteriores, esta resolución no es un permiso permanente. Se trata de una habilitación técnica basada en el Decreto Distrital 644 de 2025, que faculta a los Secretarios de Despacho para abrir o cerrar la opción del horario extendido según el comportamiento ciudadano.

Archivo: Alcaldía de Bogotá

El “voto de confianza” que excluyó a ocho zonas tradicionales

Aunque el inventario inicial del Distrito contemplaba 27 zonas potenciales para el expendio de bebidas alcohólicas en horario extendido, la realidad tras la firma del documento es otra: solo 19 pasaron el primer filtro.

Sectores de alto impacto como Galerías (Teusaquillo), La Favorita (Los Mártires) y el Restrepo (Antonio Nariño), aunque aparecen en el inventario técnico, están sujetos a una evaluación de seguridad y convivencia mucho más rigurosa antes de ser plenamente habilitados. Esto significa que la rumba en la capital ahora está dividida en dos categorías: las zonas con luz verde y aquellas en “lista de espera” o bajo observación especial.

Las líneas rojas: ¿Qué hará que una zona pierda el beneficio?

El enfoque del Distrito es el derecho al descanso prima sobre la fiesta. La resolución establece métricas exactas que, de incumplirse, revocarán el horario de las 5:00 a. m. de forma inmediata:

La trampa del ruido: Se utilizará el Índice de Saturación de Ruido (ISCOU). Si una zona supera la desviación estándar de ruido permitido o acumula llamadas masivas a la Línea 123, el permiso caerá.

Se utilizará el Índice de Saturación de Ruido (ISCOU). Si una zona supera la desviación estándar de ruido permitido o acumula llamadas masivas a la Línea 123, el permiso caerá. Fallas en operativos: Si en las visitas de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), el 40 % de los locales de una zona resultan sancionados, todo el sector pagará las consecuencias perdiendo la extensión de horario.

Si en las visitas de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), el 40 % de los locales de una zona resultan sancionados, todo el sector pagará las consecuencias perdiendo la extensión de horario. Seguridad crítica: La ocurrencia de homicidios durante la madrugada en fines de semana es la causal más severa para cancelar la medida en los barrios.

Sectores clave con “luz verde” inmediata

Bajo esta nueva normativa, los puntos que lideran la reactivación nocturna incluyen la Calle 116 (Usaquén), el sector de Marly y la Zona Rosa (Chapinero), y Modelia (Fontibón). En estos puntos, la articulación entre las Secretarías de Seguridad y Salud será constante para verificar que el consumo extendido no se traduzca en emergencias hospitalarias o riñas callejeras.

Este nuevo modelo de “Zonas Focalizadas” busca que los empresarios de la noche se conviertan en los principales vigías del orden, entendiendo que la indisciplina de un solo establecimiento podría afectar el horario de todo su sector comercial.