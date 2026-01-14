Confirmada la fecha del primer Día sin carro y sin moto en Bogotá 2026: así funcionará la jornada

La administración distrital de Bogotá confirmó que el próximo jueves 5 de febrero se llevará a cabo la primera jornada del Día sin carro y sin moto de 2026. La medida, que busca reducir las emisiones contaminantes y descongestionar las vías principales, operará bajo un esquema de restricción total para vehículos particulares y motocicletas durante 16 horas continuas.

Según lo estipulado en el Decreto 036 de 2023, esta jornada se realiza obligatoriamente el primer jueves de febrero de cada año. Para esta edición, el horario de prohibición iniciará a las 5:00 a. m. y se extenderá hasta las 9:00 p. m., afectando incluso a quienes cuentan con el beneficio de pico y placa solidario.

Sanciones y costo de la multa para infractores

El incumplimiento de la normativa no solo implica el retiro del vehículo de las vías, sino un fuerte impacto al bolsillo de los conductores. De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, circular en horarios prohibidos se tipifica como la infracción C14.

Para 2026, la Secretaría de Movilidad fijó la multa en COP 633.200, a lo que se deben sumar los costos adicionales por el servicio de grúa y los días de permanencia en patios, ya que la inmovilización del vehículo es obligatoria. Las autoridades desplegarán operativos de control en puntos estratégicos de la capital para garantizar el cumplimiento de la norma.

¿Quiénes podrán circular? Lista de excepciones confirmadas

A pesar de la restricción general, el Distrito definió un listado de vehículos que podrán movilizarse sin riesgo de sanción para garantizar la operatividad de la ciudad y los servicios básicos:

Transporte público: Incluye buses del SITP, TransMilenio y taxis (que no tengan pico y placa ambiental).

Incluye buses del SITP, TransMilenio y taxis (que no tengan pico y placa ambiental). Movilidad sostenible: Vehículos 100 % eléctricos o de cero emisiones.

Vehículos 100 % eléctricos o de cero emisiones. Servicios especiales: Rutas escolares debidamente identificadas, carrozas fúnebres y transporte de valores.

Rutas escolares debidamente identificadas, carrozas fúnebres y transporte de valores. Emergencias y seguridad: Ambulancias, vehículos de bomberos, Policía, Fuerzas Militares y esquemas de protección de la UNP.

Ambulancias, vehículos de bomberos, Policía, Fuerzas Militares y esquemas de protección de la UNP. Logística y mensajería: Motocicletas de empresas de mensajería o domicilios que estén plenamente identificadas con logos y uniformes.

Motocicletas de empresas de mensajería o domicilios que estén plenamente identificadas con logos y uniformes. Población vulnerable: Vehículos que transporten o sean conducidos por personas con discapacidad.

Suspensión del pico y placa solidario

Un dato clave para los usuarios que pagan por la excepción de circulación diaria es que el pico y placa solidario no tendrá vigencia durante el 5 de febrero. El sistema suspende automáticamente el permiso por ese día y lo repone al final del periodo contratado por el ciudadano, por lo que intentar usar el vehículo bajo esta modalidad también acarrea sanciones.

La Secretaría de Ambiente proyecta que durante estas 16 horas de restricción dejen de circular más de un millón de vehículos particulares, lo que impactará directamente en la mejora de la calidad del aire y la promoción del uso de la bicicleta, que contará con la red de ciclorrutas y la ciclovía habilitada en corredores principales.