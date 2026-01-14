“Estoy secuestrado”: La reveladora transcripción de la primera audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York

Una semana después del histórico inicio del proceso judicial contra Nicolás Maduro en el Tribunal Sur de Nueva York, han salido a la luz los detalles más íntimos y tensos de la diligencia celebrada el pasado 5 de enero. La transcripción completa de 19 páginas, obtenida por la cadena NTN24, describe una escena que hasta hace poco parecía imposible: el líder chavista, vestido con uniforme de recluso, frente al juez Alvin Hellerstein.

Lea también: Plan candado en Ciudad Bolívar: Persecución y captura de presuntos expendedores con más de un kilo de droga

El choque con la justicia: “Soy el presidente”

Desde el primer minuto, la atmósfera en la sala fue de confrontación. Al ser consultado por su identidad, Maduro intentó politizar el estrado. “Mi nombre es presidente Nicolás Maduro Moros, soy presidente de la República Bolivariana de Venezuela y estoy aquí secuestrado desde el sábado 3 de enero”, sentenció.

Sin embargo, el juez Hellerstein fue tajante al frenar el discurso político. Con la autoridad que caracteriza a las cortes federales, el magistrado le recordó que la audiencia no era el escenario para tales denuncias: “Habrá un momento y un lugar para entrar en todos esos detalles”, replicó el juez, obligando al acusado a ceñirse al protocolo de identificación personal.

A pesar de la tensión, Maduro se mostró meticuloso. Durante toda la sesión, escuchó con atención a los intérpretes y tomó apuntes constantes en una libreta. Incluso, solicitó formalmente al juez que se le permitiera conservar sus notas personales, una petición que el magistrado concedió para garantizar sus derechos procesales.

Inmunidad Soberana: La jugada maestra de la defensa

El abogado de Maduro, Barry Pollack, ya ha trazado la línea de fuego. Su estrategia se centra en el principio de “inmunidad soberana”. Según Pollack, al ser Maduro un mandatario en ejercicio, los tribunales de Estados Unidos carecen de jurisdicción para juzgarlo.

Este argumento internacional estipula que ningún Estado puede someter a juicio a otro sin su consentimiento. No obstante, esta tesis enfrenta un obstáculo jurídico monumental: Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente legítimo, lo que deja a la defensa sobre un terreno legal sumamente frágil.

Narcoterrorismo y la situación de Cilia Flores

La Fiscalía no escatimó en la gravedad de las acusaciones. Se le imputan cuatro cargos federales que incluyen:

Conspiración de narcoterrorismo.

Conspiración para importar cocaína hacia EE. UU.

Posesión de ametralladoras y artefactos destructivos.

El ente acusador vincula estas actividades con estructuras como el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, este último ahora calificado como una red de corrupción institucionalizada dentro del Estado venezolano.

Por otro lado, la audiencia reveló la precaria situación de Cilia Flores, esposa de Maduro. Su defensa denunció que Flores presenta posibles fracturas en las costillas y hematomas sufridos durante el operativo de captura en Venezuela. Ante esto, el juez ordenó de manera inmediata la realización de radiografías y atención médica integral.

El futuro del proceso

Tanto Maduro como Flores han decidido renunciar a solicitar fianza y a un juicio rápido. Esta táctica busca ganar tiempo hasta el 17 de marzo, plazo fijado para que su equipo legal prepare las mociones necesarias ante un caso que ha redefinido la geopolítica del continente en este inicio de 2026.