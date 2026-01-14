“Tarde piaste, pajarito”: El duro mensaje de Diosdado Cabello a Gustavo Petro por acusaciones sobre el ELN

En un contexto de máxima volatilidad regional tras la detención de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, el panorama político entre Bogotá y Caracas vuelve a encenderse. Diosdado Cabello, una de las figuras más influyentes del chavismo y actual ministro, rompió el silencio este martes para lanzar una severa crítica contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Le puede interesar: Pasajes gratis en TransMilenio 2026: Todo lo que debes saber sobre los nuevos beneficiarios y la activación

La controversia estalló a raíz de unas declaraciones del mandatario colombiano sobre un incendio ocurrido la madrugada del 24 de diciembre en una fábrica del estado Zulia. Petro sugirió a través de su cuenta en la red social X que el lugar era utilizado por el ELN para procesar cocaína aprovechando su cercanía al Lago de Maracaibo, una afirmación que Cabello calificó de infundada y malintencionada.

La reaparición en una red social “bloqueada”

Uno de los puntos que más llamó la atención de la prensa internacional fue el uso de la plataforma X (antes Twitter) por parte de Cabello. La red social permanece bloqueada en Venezuela desde agosto de 2024 por órdenes del ahora depuesto Nicolás Maduro. Sin embargo, en medio del interinato de Delcy Rodríguez, Cabello utilizó el canal para responder al jefe de Estado colombiano.

Durante una rueda de prensa transmitida por Venezolana de Televisión (VTV), Cabello no escatimó en adjetivos:

“El presidente de Colombia, como siempre, sale a veces a dar declaraciones sin tener elementos de prueba, salió a decir unas barbaridades. Tarde piaste pajarito, en pleno ataque contra nuestro país”.

El origen del conflicto: El incendio en Zulia

El presidente Petro había manifestado su temor de que el grupo guerrillero ELN estuviera mezclando “pasta de coca para convertirla en cocaína” en las instalaciones siniestradas. No obstante, Cabello sostuvo que la rectificación de Petro fue tardía y se produjo únicamente cuando quedó en evidencia que los datos técnicos sobre el incendio no coincidían con la narrativa del narcotráfico.

Para el dirigente chavista, estas declaraciones forman parte de una estrategia de presión externa en un momento en que Venezuela atraviesa su crisis institucional más profunda tras la intervención de tropas estadounidenses y la detención de Maduro.

Un gobierno bajo presión

Mientras figuras como Cabello retoman el uso de redes sociales (que en Venezuela solo son accesibles mediante VPN), la situación en Caracas es de total incertidumbre. Delcy Rodríguez ejerce el mando interino bajo la vigilancia de Washington, mientras que las instituciones que antes habían abandonado X por orden de Maduro parecen estar retomando su actividad digital en un intento por recuperar el control de la narrativa informativa.

Este nuevo choque dialéctico pone en jaque la frágil relación diplomática que Petro había intentado construir con Venezuela, demostrando que, incluso con cambios en la cúpula del poder, las tensiones fronterizas y las acusaciones sobre grupos armados ilegales siguen siendo el principal obstáculo para la estabilidad binacional.