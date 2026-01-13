Registraduría busca poner en cintura a candidatos que se lancen por firmas: ciudadanos solo podrían apoyar a uno

El registrador Nacional, Hernán Penagos, venía advirtiendo en los últimos días que encontraron irregularidades en las firmas que fueron presentadas por los precandidatos presidenciales que buscan participar en las elecciones de este 2026. Ante la gran cantidad de inconvenientes que se presentaron, la Registraduría anunció que buscará hacer una reforma para poner en cintura estos procesos.

(Lea también: “Deben ser multadas”: Petro hizo advertencia a empresas que les suban a sus productos a la par del salario mínimo).

En una entrevista con la emisora Caracol Radio, el registrado Hernán Penagos aseguró que su objetivo es que los ciudadanos solo puedan firmar para apoyar a un único candidato de cara a cada uno de los procesos electorales.

“Lo razonable es quequien entrega su firma para avalar a una persona, bien sea a la Presidencia, o a la alcaldía, o a una gobernación, solo lo haga con una de ellas, porque se entiende que es con quien tiene cercanía política, ideológica o cercanía con su programa de gobierno”, explicó el registrador durante la entrevista.

Esto sería un cambio clave, pues en esta ocasión los funcionarios de la Registraduría tuvieron que adelantar una labora titánica para revisar cerca de 28,5 millones de firmas de apoyo que recogieron los 22 grupos significativos de ciudadanos que representan a varios precandidatos presidenciales.

Este fue un proceso atípico. Según cifras entregadas por la entidad a finales del año pasado, el número de firmas entregadas para las elecciones presidenciales aumentó en un 179 % en comparación a las firmas que fueron registradas en los comicios presidenciales de 2022, cuando varios precandidatos presentaron cerca de 10,2 millones de firmas.

Los candidatos presidenciales empezarán a inscribirse a finales de este mes

Entre tanto, se espera que la Registraduría tiene hasta el próximo 21 de enero para verificar las firmas y expedir las respectivas certificaciones de cumplimiento del número mínimo de firmas válidas requeridas para respaldar la inscripción de las candidaturas.

Así mismo, y según las fechas fijadas en el calendario electoral, el próximo 31 de enero empezará la inscripción de candidatos presidenciales, que tendrán hasta el 13 de marzo próximo para dejar sus postulaciones en firme.