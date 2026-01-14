Plan candado en Ciudad Bolívar: Persecución y captura de presuntos expendedores con más de un kilo de droga

En un despliegue de rapidez y coordinación, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron la captura de dos sujetos que pretendían inundar las calles de la localidad de Ciudad Bolívar con estupefacientes. El operativo, que inició como un patrullaje de rutina, terminó en una persecución de alta intensidad por las complejas vías del sur de la capital.

Huida y rastro de evidencia

Todo comenzó cuando una patrulla de la estación de Ciudad Bolívar avistó a dos hombres a bordo de una motocicleta. La actitud sospechosa de los individuos se transformó en pánico al notar la presencia policial: en lugar de detenerse, aceleraron sus motores e intentaron evadir el control oficial.

Inmediatamente, las autoridades activaron un “plan candado”, una estrategia de cierre de vías coordinada con múltiples patrullas del sector. Durante la vertiginosa huida, los sospechosos cometieron un error clave: a uno de ellos se le cayó una bolsa hermética que contenía una sustancia vegetal con características propias de la marihuana, dejando una prueba irrefutable de su actividad ilícita sobre el asfalto.

El hallazgo: Marihuana y armas

La persecución culminó pocas cuadras más adelante, donde los uniformados lograron interceptar y reducir a los delincuentes. Tras el registro reglamentario, el balance de las autoridades confirmó la peligrosidad de la carga que transportaban:

1.242 gramos de marihuana: Según las investigaciones preliminares, esta sustancia estaba destinada a ser comercializada en dosis en diversos sectores vulnerables de la localidad.

Según las investigaciones preliminares, esta sustancia estaba destinada a ser comercializada en dosis en diversos sectores vulnerables de la localidad. Un arma de fuego tipo traumática: Un elemento utilizado frecuentemente para intimidar a la ciudadanía en hurtos y disputas territoriales.

Un dato que encendió las alarmas de la Fiscalía es que uno de los capturados ya contaba con antecedentes penales por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, lo que sugiere una reincidencia en actividades delictivas.

Bogotá refuerza la seguridad en 2026

Este operativo no es un hecho aislado. En lo que va corrido de este año 2026, la ofensiva de la Policía Metropolitana contra el crimen ha dado resultados contundentes. A la fecha, se reporta la captura de 392 personas por diversos delitos y la incautación de 12 armas de fuego, golpeando directamente las estructuras de microtráfico y hurto que afectan la convivencia ciudadana.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Allí deberán responder por los delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y la tenencia de armas. Por su parte, la institución reiteró el llamado a los bogotanos para que utilicen la Línea 123 o acudan al CAI más cercano para denunciar cualquier movimiento sospechoso, recordando que la colaboración ciudadana es el motor principal para desarticular estas redes de criminalidad.