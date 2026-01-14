Golpe a la minería ilegal en Chocontá: La CAR interviene explotación que arrasaba con el suelo en la vereda Mochila

Las autoridades ambientales de Cundinamarca han puesto un freno contundente a la degradación de los ecosistemas en el municipio de Chocontá. En un reciente operativo de seguimiento y control, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ordenó la suspensión inmediata de actividades mineras ilegales que estaban transformando drásticamente el paisaje de la vereda Mochila.

Le puede interesar: “La plata no la usan para salud, educación o seguridad. Solo para su apetito ladrón”: Mafe Cabal sobre el Gobierno Petro

Un desastre ambiental a cielo abierto

La intervención, liderada por técnicos de la dirección regional Almeidas y Guatavita, reveló un escenario preocupante. Lo que anteriormente era una zona de cobertura vegetal compuesta por pastizales e individuos arbóreos, se había convertido en una cantera desordenada. Según el informe técnico, se detectó una remoción extensa de suelo y una extracción masiva de material rocoso areno-arcilloso.

Lo más alarmante para las autoridades fue la falta de rigor técnico. La explotación se realizaba de manera aleatoria y a cielo abierto, ignorando cualquier tipo de planeamiento minero legal. Esta “minería de facto” no solo operaba al margen de la ley, sino que lo hacía en un territorio de especial importancia ecológica.

El impacto en el corazón del POMCA Río Bogotá

Camilo Poveda, director regional de la CAR, subrayó la gravedad de la ubicación de estos trabajos. “El área donde se realizaba la actividad se encuentra en la zonificación ambiental POMCA Río Bogotá“, explicó el funcionario. Esta zona está categorizada específicamente para uso múltiple, incluyendo áreas agrosilvopastoriles y de recuperación.

La minería sin control en este punto neurálgico genera un efecto dominó de daños ambientales:

Deforestación crítica: Pérdida de especies vegetales nativas.

Pérdida de especies vegetales nativas. Migración de fauna: El ruido y la destrucción del hábitat obligan a las especies locales a huir.

El ruido y la destrucción del hábitat obligan a las especies locales a huir. Contaminación hídrica: La falta de zanjas de coronación y de infraestructura para aguas lluvias provoca que el material particulado caiga directamente a las fuentes hídricas cercanas.

La falta de zanjas de coronación y de infraestructura para aguas lluvias provoca que el material particulado caiga directamente a las fuentes hídricas cercanas. Erosión acelerada: Las áreas expuestas quedan vulnerables a la erosión hídrica y eólica, degradando la fertilidad de la tierra.

Suspensión y llamado a la comunidad

Ante la ausencia de permisos ambientales y el incumplimiento flagrante de la normativa vigente, la CAR procedió a la suspensión inmediata de todas las actividades en el predio. Esta medida busca detener el avance de la erosión y permitir que el ecosistema inicie un proceso de recuperación, aunque las cicatrices en el suelo tardarán años en sanar.

Finalmente, la Corporación hizo un llamado enérgico a los habitantes de Cundinamarca para que se conviertan en guardianes de su territorio. La denuncia ciudadana sigue siendo la herramienta más eficaz para detectar estas minas clandestinas que, bajo la promesa de beneficios económicos inmediatos, hipotecan el futuro hídrico y ambiental de la región.