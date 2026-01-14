“No utilizamos ese tipo de software”: Ministro de Defensa tras denuncia sobre presunto uso de Pegasus

Esta semana el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, alertó a la opinión pública tras señalar que infiltraron sus comunicaciones usando el software Pegasus, que es de origen israelí y es considerado como uno de los más poderosos del mundo en materia de espionaje. Lo más grave es que advirtió que la filtración habría sido ordenada desde el Ministerio de Defensa del propio gobierno. Ante estos hechos, el jefe de esa cartera ministerial, Pedro Sánchez, ya se pronunció.

En una intervención pública que protagonizó sobre el mediodía de este miércoles 14 de enero, Sánchez advirtió que en el Ministerio de Defensa no usan Pegasus.

“Con la información que tenemos nosotros, con toda la verificación que hemos hecho, es que nuestro ministro de Justicia encargado ha sido víctima de una información falsa. Jamás se ha ordenado desde el Ministerio de Defensa o desde cualquier fuerza hacer un seguimiento como esa información falsa que le hicieron llegar al ministro de Defensa”, advirtió Sánchez.

Luego, se refirió puntualmente al software Pegasus y señaló que fue identificado en Colombia entre el 2021 y el 2022. “Desde esa fecha se dejó de utilizar. Y no está siendo utilizado en la Fuerza Pública. El otro elemento es que nosotros no utilizamos ese tipo de software y si se llegara a utilizar debe ser con orden judicial, con todo el proceso, de lo contrario es una violación a la ley”, puntualizó el ministro de Defensa.

¿Cuál fue la denuncia de Andrés Idárraga?

Pese a todo, el ministro de Justicia encargado había advertido que tenía pruebas de que se usó Pegasus para filtrar sus comunicaciones.

“Un informe forense confirmó que Pegasus fue usado ilegalmente para espiarme junto a mi familia.La infiltración habría sido ordenada desde el Ministerio de Defensa, utilizando gastos reservados y estructuras de contrainteligencia del Estado (del Ejército) para perseguir a quien adelanta investigaciones por corrupción. Estaban armando una campaña de desprestigio en mi contra por la información que venía recibiendo sobre diversos casos de corrupción (de todo nivel y tipo) al interior de las fuerzas militares”, sostuvo Idárraga en sus redes sociales oficiales.