Le pidieron al presidente Petro no usar sus redes para manejar la diplomacia de Colombia y él lo habría aceptado

El presidente Gustavo Petro presidió este martes 13 de enero la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores en la Cancillería. El tema a tratar fue la crisis en Venezuela tras la intervención militar de Estados Unidos. En medio de la reunión, la Oposición le hizo una petición particular: que dejara de usar sus redes sociales para manejar las relaciones exteriores del país.

En efecto, en el pasado el presidente Gustavo Petro ha hecho publicaciones en su cuenta oficial en la red social X que han generado un gran revuelo internacional. Sus trinos no solo han elevado la tensión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sino también con otros mandatario del hemisferio como Nayib Bukele, de El Salvador, y Javier Milei, de Argentina.

“Tuvimos una sesión de una reunión ordinaria, franca y abierta con el presidente Petro. Se le reclamó, por ejemplo, de parte nuestra como Oposición que no intentara seguir manejando las relaciones exteriores de Colombia -y menos con Estados Unidos- por redes sociales. Es un error cualquier comentario o cualquier respuesta a la postura de un gobierno como Estados Unidos hacerlo por redes sociales. Existen los mecanismos diplomáticos. A eso se le llamó. El presidente lo recibió con tranquilidad y lo aceptó”, explicó Pérez.

“Muchas coincidencias”: Petro tras reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores

El primer mandatario, sin embargo, no ha confirmado ls versión del senador Pérez y, de hecho, ha seguido muy activo en su cuenta de X. Al término de la reunión, por ejemplo, se pronunció sobre los resultados de la misma.

“Se reunió la comisión asesora de las relaciones exteriores del país. Asistieron todos los expresidentes liberales del país, se excusaron conservadores y uribistas. Llegaron los congresistas del Pacto y de Cambio Radical y los excancilleres Valencia Jaramillo y Julio Londoño Paredes. Muchas coincidencias”, advirtió el presidente Petro en X.

En efecto, al encuentro acudieron los expresidentes Juan Manuel Santos, Ernesto Samper y César Gaviria. Mientras tanto, los expresidentes Álvaro Uribe, Andrés Pastrana e Iván Duque se ausentaron.