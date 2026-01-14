María José Pizarro arremetió contra María Fernanda Cabal por comentarios despectivos sobre sus tatuajes

La senadora del Pacto Histórico María José Pizarro tuvo un fuerte desencuentro con su colega dle Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien le hizo un comentario despectivo sobre sus tatuajes.

“Ya no puede ir a El Salvador. Parece una representante de los Maras Salvatruchas”, sostuvo Cabal en su cuenta oficial en la red social X, haciendo referencia a la estigmatización contra las personas que tienen tatuajes en ese país.

Poco después, Pizarro le contestó a través de la misma red social y le recordó que recientemente hubo una controversia similar por los comentarios que hizo el caricaturista Julio César González, conocido como ‘Matador’, sobre el peso de la senadora Paloma Valencia.

“¿No que era despreciable burlarse del físico? Parece que su moral es selectiva. El verdadero peligro son sus ideas, no mis tatuajes. Espero la solidaridad en este caso de acoso por parte de Paloma Valencia", sostuvo Pizarro.

Pero no fue la única mujer del Pacto Histórico que se pronunció sobre la publicación de Cabal. En respuesta al mismo trino, la concejala de Bogotá Heidy Sánchez-Barreto también criticó la posición de la senadora del Centro Democrático.

“Veremos la ola de solidaridad y rechazo frente al comentario despectivo de la señora Cabal. Sobre los cuerpos de otras personas no se opina. Los tatuajes son una forma bella de expresión y de arte. Ya quisiera tener el lienzo y el porte para lucir uno. Por cierto, les recomiendo a AzulLuna como tatuadora; tengo el privilegio de llevar tres tatuajes hechos por sus manos”, escribió Sánchez-Barreto.

Ola de críticas contra ‘Matador’ por señalamientos a Paloma Valencia

Esta nueva polémica se dio poco después de la ola de críticas que generó ‘Matador’ por sus burlas sobre el aspecto físico de Paloma Valencia.

Pronto varias mujeres arremetieron contra ‘Matador’ y su comentarios. “Paloma Valencia, se come en un desayuno bufete, el valor del bono solidario que le negó a los adultos mayores pobres que no alcanzaron pensión y que con ese dinero les debe alcanzar para comer un mes. $230.000 pesitos La derecha comiendo manjares y que los pobres coman mierda”, advirtió ‘Matador’-

“No, ‘Matador, así no es la forma de ‘ganar votos’.Criticar el cuerpo de cualquier persona (en este caso el de Paloma Valencia) es una vileza.Uno esperaría que cualquier campaña se eleve por encima de los prejuicios, los estigmas y los moldes que a menudo nos impone esta sociedad cada vez más superficial. Que el debate sea con ideas, pero, sobre todo, con altura", sostuvo la periodista Mónica Rodríguez.