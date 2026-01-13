Duque y Uribe le hacen el quite a Petro: no asistirán a Comisión Asesora de Relaciones Exteriores

Para las 3 de la tarde de este martes 13 de enero está citada en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que fue citada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, tras la compleja situación diplomática que atraviesa Colombia con Estados Unidos. No obstante, varios expresidentes manifestaron que no acudirán a la cita.

Vale decir que la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores (CARE) es el máximo cuerpo consultivo del Presidente de la República de Colombia en temas de política exterior. Su función principal es asesorar al Jefe de Estado en asuntos internacionales que este someta a su consideración.

Entre los integrantes de esa Comisión están los expresidentes de la República, seis integrantes del Congreso y varios altos funcionarios del Gobierno Nacional.

Pese a todo, los expresidentes Álvaro Uribe, Iván Duque y Andrés Pastrana manifestaron que no acudirán a la cita.

¿Qué dijeron los expresidentes que no asistirán a la cita?

En una entrevista con la emisora La FM de este 13 de enero, el expresidente Uribe explicó por qué no acudirá al espacio convocado por el Gobierno Nacional.

“Desde que salí de la Presidencia nunca he asistido, pero he cumplido mi deber hablando con los cancilleres”, advirtió Uribe. Y señaló que en el caso del Gobierno Petro se reunión con los excancilleres Álvaro Leyva y Luis Gilberto Murillo. En ese sentido, señaló que también espera hablar con la actual canciller.

Entre tanto, el expresidente Duque manifestó que no podría acudir a la cita, pero señaló que sostuvo una llamada con la Canciller, Rosa Villavicencio, en la cual le compartió su punto de vista.

“He informado a la Cancillería que no estaré en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, convocada para hoy, debido a que me encuentro fuera del país atendiendo compromisos previamente adquiridos. No obstante, me he comunicado con la Señora Canciller con quien sostuve una conversación amable y sincera. Le indiqué que considero importante, para el manejo de las relaciones con los EE.UU., retomar la agenda integral de lucha contra el narcoterrorismo, que se ha perdido en el actual gobierno”, manifestó Duque en su cuenta oficial en la red social X.

Por su parte, el expresidente Pastrana también le había enviado una carta al presidente Petro comunicándole que no asistiría a la Comisión. No obstante, señaló que el mandatario se encuentra ante una “oportunidad única” para “rectificar su política” frente a las relaciones con Estados Unidos.