“La plata no la usan para salud, educación o seguridad. Solo para su apetito ladrón”: Mafe Cabal sobre el Gobierno Petro

Nuevamente las redes sociales fueron testigo de un ataque por parte de María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, en contra del presidente Gustavo Petro. Esta vez fue por el presente económico del país y el manejo del presupuesto público que ha hecho el Gobierno Petro durante el periodo en la Presidencia de la República.

La ahora exprecandidata presidencial del Centro Democrático, quien perdió en la consulta interna del partido contra Paloma Valencia, fue bastante dura contra el presidente Petro a través de su cuenta de X, en donde no bajó de comunista al mandatario. Además, también dio a entender que en el Gobierno Petro la plata en vez de invertirla se la terminan robando.

“El comunista Petro, como todos los de su clase multiplican la pobreza, incrementan el control estatal y destruyen la propiedad privada. La plata no la usan para salud, educación, seguridad o infraestructura. Solo para su apetito ladrón”, aseguró en su cuenta de X.

Le solicitan a Petro no usar sus redes sociales para manejar la diplomacia de Colombia

El presidente Gustavo Petro presidió este martes 13 de enero la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores en la Cancillería.El tema a tratar fue la crisis en Venezuela tras la intervención militar de Estados Unidos. En medio de la reunión,la Oposición le hizo una petición particular: que dejara de usar sus redes sociales para manejar las relaciones exteriores del país.

“Tuvimos una sesión de una reunión ordinaria, franca y abierta con el presidente Petro.Se le reclamó, por ejemplo, de parte nuestra como Oposición que no intentara seguir manejando las relaciones exteriores de Colombia -y menos con Estados Unidos- por redes sociales.Es un error cualquier comentario o cualquier respuesta a la postura de un gobierno como Estados Unidos hacerlo por redes sociales. Existen los mecanismos diplomáticos. A eso se le llamó. El presidente lo recibió con tranquilidad y lo aceptó”, explicó Pérez.