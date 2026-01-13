“Deben ser multadas”: Petro hizo advertencia a empresas que les suban a sus productos a la par del salario mínimo

El presidente Gustavo Petro les hizo un fuerte llamado a las empresas y al manejo que les darán a sus precios tras el alza del 23 % al salario mínimo, fijada por decreto el pasado 30 de diciembre.

(Lea también: Petro pidió a trabajadores que ganan el mínimo movilizarse ante riesgo de que tumben el alza).

Por medio de una extenso hilo de trinos publicados en su cuenta oficial en la red social X, el primer mandatario advirtió que el resto de productos y servicios no pueden subir a la par del salario mínimo.

“Empresas que indexen precios al porcentaje del salario mínimo, 23%, están especulando y deben ser multadas, mi deber constitucional es no permitirlo, con los precios de especulación que pueden configurar como monopolios y no el mercado libre que no dejaría especular, violando nuestra constitución que ordena un mercado en competencia, con vigilancia y regulación del estado, y atacan, entonces es al consumidor y al trabajador, es decir a Colombia”, señaló le mandatario en su públicación.

“Busco que producir sea más barato en Colombia”: Petro

Entre otras cosas, el presidente Petro les recordó a algunas empresas que para definir los precios de sus productos y servicios deben tener en cuenta los costos de producción. Según el mandatario, estos han bajado a raíz de que el precio se ha revaluado y recordó que han recortado los aranceles a materiales como las telas y los cueros.

“Busco que producir sea barato en Colombia pero consumir cosas extranjeros que causan daño cuesten más, luego el capital constante en sus precios vive una deflación profunda que al lado del otro componente del costo de producción, los componentes del precio de producción que incluye el costo de producir, que son el salario y el capital constante que son máquinas y materias primas y energía, y se agrega la ganancia media que determina el mercado en competencia, el mercado crece con la demanda, mientras los salarios deben crecer al ritmo del costo de mantener la Vida de la familia, se le llama a eso reproducción de la fuerza de trabajo, y es la reproducción del sustento de la vida”, puntualizó el primer mandatario.

Más adelante, señaló directamente a “los oligopolios” de hacerle creer a la opinión pública que los precios se incrementan al mismo ritmo de los salarios. No obstante, los señaló de querer subir sus ganancias por rentas de la sobrexplotación de los trabajadores.

“El DANE estableció con estadística científica que los costos al productor bajaron, en todo el año 2025, un menos 2,6% Colombia tiene es deflación de los precios del capital constante y variable o vivo, es decir que aún con la subida del salario mínimo real en los primeros tres años de mi gobierno del 18%, los costos de producción terminaron fue bajando 2,6% en el 2025; por televisión nos vendieron y venden una mentira de oligopolios que son sus dueños, y oligarcas, algunos con las manos manchadas de sangre de los trabajadores”, anotó el mandatario.