Petro pidió a trabajadores que ganan el mínimo movilizarse ante riesgo de que tumben el alza

En la madrugada de este martes 13 de enero el presidente Gustavo Petro se dirigió a los trabajadores de Colombia y les pidió salir a las calles para movilizarse en favor del alza del salario mínimo, que por decreto aumentó un 23 % sobre el final del año pasado.

En un extenso hilo de trinos publicados en su cuenta oficial en la red social X, el mandatario aseguró que “la oligarquía y los oligopolios” buscarán usar el poder Judicial para tumbar el decreto que dejó en firme el alza del salario mínimo.

“Si quiere reciba el dinero, para algo sirve, pero no se venda, porque se vuelve esclavo pero no vote por sus enemigos de vida y de su familia. Ojo, nadie de la gente trabajadora debe votar por el que da dinero por un voto, elegido, él solo hará leyes contra el pueblo y sus jefes serán los megarricos y las mafias y se chuparán todo el estado haciéndole pagar impuestos, como quería, Duque y Carrasquilla, a los que trabajan, y no les permiten, a esos que trabajan, siquiera el mínimo vital de sus familias, mucho ojo y abejas listas a volar (sic)”, advirtió el presidente Petro en su mensaje.

Luego aseguró que sus detractores han sseñalado que algunos de los decretos económicos que ha expedido su gobierno son inconstitucionales e incluso podrían generar inflación, algo que para el presidente ha sido “desmentido” por la “ciencia económica”. De hecho, advirtió que lo que realmente impulsa la inflación es el precio de los alimentos, que se han mantenido altos a raíz de que no se ha implementado una verdadera reforma agraria en Colombia.

Además, argumentó que ese ‘salario vital’ está contemplado en el artículo 53 de la Constitución Política. “Si es una orden de la constitución, ¿por qué en 35 años, no se ha cumplido? ¿Por qué el Congreso no actuó sino que actúa solo para los megarricos y las mafias?, ¿por qué hacer depender su elección de la compra de votos que cuesta mucho dinero?, ese dinero lo consiguen robando al estado, extorsionando presidentes o de la misma cocaína y sus mafias, entonces quedan ellos mismos extorsionados por sus compradores que les dan el dinero, llámense mafia o llámense presidente de Colombia (sic)“, advirtió el primer mandatario.

Petro también anunció nuevo proyecto de ley sobre el salario mínimo

En su hilo de trinos, el primer mandatario también advirtió que esta semana debe radicarse en el Congreso un proyecto de ley con el fin de que los decretos de los próximos presidentes sobre el alza del salario mínimo incluya los componentes familiar y vital.

“Será discutido ese proyecto, no por quienes hundieron la reforma a la salud, sino por el próximo Congreso o la Asamblea Nacional Constituyente, que permitirá el peóximo congreso elegido por el pueblo, que podrá, si el pueblo quiere, hacer de una vez en la constitución, con el método de contruir los leguslar los derechos fundamentales ordenados por la constitución del 91 reformada (sic)”, puntualizó el primer mandatario.

Más adelante, les hizo una fuerte advertencia a los medios de comunicación y señaló que ha tratado de disputarle la comunicación a la oligarquía. Allí aprovechó para arremeter contra Noticias Caracol, que hizo un reportaje en el que evidenció presuntos nexos entre funcionarios de su gobierno con las disidencias de las Farc.

“En unas horas les mostraré las pruebas de lo que hizo Caracol TV con el general Huertas y el director de inteligencia de la DIN. De eso se trata lo que comienza el día martes. Por eso gente que trabaja pilas, ya regresaron de vacaciones los del poder y vienen con toda a tumbar los decretos de la vida y la estabilidad económica, algunos algo borrachos y otras cosas. A defender la vida y la familia contra los depredadores con poder, es mi convocatoria (sic)”, concluyó el presidente Petro.