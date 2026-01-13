Ministro de Justicia denunció que lo ‘chuzaron’ con Pegasus y culpó a otro ministerio del Gobierno Petro

El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, hizo una grave denuncia a través de sus redes sociales en la mañana de este 13 de enero. Según advirtió, lo habrían estado espiando con el poderoso software Pegasus. Lo más grave es que, según su versión, la orden de ‘chuzarlo’ la habrían dado dentro de otro ministerio del propio gobierno.

“Un informe forense confirmó que Pegasus fue usado ilegalmente para espiarme junto a mi familia. La infiltración habría sido ordenada desde el Ministerio de Defensa, utilizando gastos reservados y estructuras de contrainteligencia del Estado (del Ejército) para perseguir a quien adelanta investigaciones por corrupción”, advirtió el ministro en una publicación en su cuenta oficial en la red social X.

Así mismo, aseguró que había personas interesadas en armar una supuesta “campaña de desprestigio” en su contra por la información que había recibido acerca de varios casos de corrupción dentro de las Fuerzas Militares.

“Extrajeron información privada de mi celular”: Minjusticia

Puntualmente, señaló que logró constatar que solo entre agosto y noviembre del año pasado consiguieron extraer información privada de su celular, incluidos datos sobre denuncias de corrupción y las fuentes que le hicieron llegar esa información.

Según el ministro, consiguió probar que su teléfono tuvo por lo menos 8.700 infiltraciones. Pero quizás uno de los puntos más graves de la denuncia del ministro es que, además, lo habrían estado grabando sin su consentimiento, pues las personas que lo ‘chuzaron’ habrían tenido acceso a la cámara y al micrófono del celular en 124 ocasiones.

“El caso ya está en la Fiscalía y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La democracia no se defiende con espionaje, se defiende con verdad, justicia y garantías para los denunciantes de corrupción”, puntualizó el ministro.