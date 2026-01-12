Siete muertos y varios heridos dejó un fuerte accidente de lanchas a raíz de un choque violento en Tumaco, Nariño

Siete personas fallecidas y tres heridas es el saldo preliminar de un violento choque entre dos embarcaciones ocurrido en la zona rural de Tumaco, Nariño. El siniestro se registró hacia la medianoche del domingo 11 de enero en el sector de La Bocana, un punto crítico donde convergen los ríos Chajal y Mejicano con el Océano Pacífico, según confirmaron fuentes locales y organismos de socorro.

El impacto, que se produjo en condiciones de escasa visibilidad y fuerte oleaje, provocó que los ocupantes de ambas lanchas cayeran al agua. Aunque la comunidad y los equipos de rescate lograron auxiliar a varios náufragos, dos de las víctimas fallecieron al momento de ser trasladadas al Hospital San Andrés de Tumaco, debido a la gravedad de los traumatismos.

Identidad de las víctimas y estado de los sobrevivientes

El líder social Benildo Estupiñán confirmó que las víctimas eran residentes de la zona que se desplazaban por los esteros. Hasta el momento, cinco personas han sido identificadas, mientras que la identidad de las otras dos sigue siendo desconocida.

Existen otros dos cuerpos que permanecen en la sede de Medicina Legal de Tumaco a la espera de ser identificados plenamente. Por su parte, los heridos que reciben atención médica se encuentran bajo pronóstico reservado. Los cuerpos de las víctimas fueron recibidos inicialmente en el muelle La Bavaria, en medio de escenas de dolor de sus familiares y allegados.

Investigaciones sobre las causas del accidente

Las primeras hipótesis de las autoridades apuntan a una combinación de factores ambientales y logísticos. La zona de La Boca del Chajal es reconocida por la complejidad de sus corrientes y, según expertos en transporte marítimo, la navegación nocturna en estos esteros es altamente riesgosa por la nula visibilidad.

Se investiga si las embarcaciones contaban con los implementos de seguridad requeridos o si el exceso de velocidad en una zona de canales estrechos fue el detonante del choque frontal. Este evento se convierte en el primer accidente fluvial de magnitud en el departamento de Nariño en lo que va del 2026, coincidiendo con el flujo de pasajeros por el cierre de las festividades de inicio de año en las poblaciones ribereñas.

La tragedia ocurre en el marco del puente festivo de Reyes, periodo en el que se incrementa el tránsito de lanchas rápidas que conectan a Tumaco con las veredas del río Chagüí. Las autoridades locales han reiterado el llamado a evitar los desplazamientos fluviales después de las 6:00 p. m., dado que la mayoría de los canales externos carecen de señalización lumínica y el estado del tiempo suele ser impredecible en esta zona del país.