Cayó alias Ismael, señalado como autor del brutal atentado con drones que dejó siete militares muertos en Cesar

En una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía, fue capturado alias Ismael presunto integrante del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El detenido es señalado como una pieza clave en el atentado ejecutado el pasado 18 de diciembre contra la base militar de Aguachica, Cesar, un ataque que fue realizado con drones cargados de explosivos que resultó en la muerte de siete uniformados y lesiones a otros 31 en el Batallón de Infantería N.º 14.

El operativo, parte del Plan Ayacucho Plus, se llevó acabo con un registro y allanamiento en zona rural de este municipio. Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ‘Ismael’ no solo habría proporcionado el apoyo logístico y el almacenamiento del armamento para el ataque, sino que también coordinaba otras acciones criminales contra la población civil en la región.

Evidencias incautadas en el operativo

Durante la captura en flagrancia, las tropas de la Quinta Brigada hallaron elementos que vinculan directamente al sospechoso con la estructura insurgente. El coronel Gerson Iván Molina Cortés, comandante de dicha unidad, reportó la incautación de:

85 cartuchos calibre 5.56 mm.

calibre 5.56 mm. Una granada de fragmentación .

. Equipos de comunicación y material propagandístico alusivo al ELN.

Pancartas y banderas de la organización ilegal.

El atentado del 18 de diciembre de 2025 representa uno de los episodios más críticos del último año debido al uso de drones acondicionados con explosivos, una táctica que, según cifras oficiales, ha causado cerca de 20 muertes y más de 200 heridos entre la Fuerza Pública en incidentes similares durante los últimos meses.

Alias Ismael fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones, mientras avanza el proceso por su presunta participación directa en el homicidio múltiple de los militares. El Gobierno Nacional aseguró que la búsqueda de otros dos implicados en el ataque de Aguachica continúa de manera sostenida.