El doloroso video en el que se ve a Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, llegar al lugar y ver los restos de la aeronave en Paipa

Video del momento en que llegó al lugar la esposa de Cantautor y compositor de música popular colombiano.

La tarde del sábado 10 de enero quedará marcada como una de las fechas más tristes para la música popular en Colombia. Sin embargo, más allá de las cifras y los reportes oficiales, hay una imagen que ha quebrado el corazón de los seguidores del artista, la cual es la llegada de Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, al sector de Romita, en Boyacá.

En un video que ha circulado con rapidez y profundo respeto en redes sociales, se observa a una mujer devastada. Sostenida por dos personas para evitar que el dolor la venza físicamente, Sonia arribó al lugar donde la avioneta de matrícula N325FA se precipitó a tierra.

Las voces de aliento de quienes estaban allí, frases como “mucha fuerza”, apenas lograban romper el pesado silencio de una escena custodiada por los organismos de socorro.

Para entender el vacío que deja la partida del artista, hay que mirar hacia el hogar que construyó con Sonia. Se conocieron en Manizales cuando él apenas empezaba a soñar con la fama y ella era una joven de 18 años. A diferencia de otras figuras del espectáculo, Restrepo, contadora pública de profesión, siempre prefirió el rol de soporte silencioso.

Juntos formaron una familia con tres hijos: María Camila, Thaliana y el pequeño Santiago, quien nació apenas en junio de 2024. Irónicamente, Yeison había manifestado su intención de retirarse pronto de los escenarios para dedicarse de lleno a ellos, un plan que el destino cortó en Paipa.

El duelo de un país y la llegada a Bogotá

Mientras la Gobernación de Boyacá decreta el duelo departamental, la realidad humana se traslada a la capital. Este domingo 11 de enero, los cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal en Bogotá para los trámites de identificación.

Para Sonia Restrepo y la hermana del cantante, quienes también estuvo presente en el lugar del siniestro según fuentes de Caracol Televisión, comienza ahora el proceso más difícil, que es despedir al hombre que, antes de ser el ídolo de las masas, fue el eje de un hogar que hoy lo llora en la intimidad.