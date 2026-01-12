Ministro de Defensa de Colombia viaja a EE. UU. para preparar encuentro Petro-Trump y fortalecer cooperación antidrogas

El Ministerio de Defensa de Colombia confirmó el inicio de una gira oficial en Estados Unidos liderada por el general Pedro Arnulfo Sánchez, quien sostendrá encuentros de alto nivel con funcionarios de la administración Trump.

Como antesala al encuentro presidencial de febrero entre Gustavo Petro y Donald Trump, el ministro encabeza una agenda de tres días en territorio estadounidense. El objetivo principal es la creación de una nueva hoja de ruta binacional que prioriza la transferencia tecnológica.

Según confirmó el Ministerio de Defensa, Colombia busca robustecer sus capacidades en sistemas de drones y tecnología antidrones, herramientas consideradas vitales para desarticular las finanzas de las estructuras criminales en zonas de difícil acceso.

Drones e inteligencia: el nuevo eje de la cooperación

Según informó el Ministerio de Defensa, uno de los pilares de las conversaciones será la adquisición y el fortalecimiento de sistemas de drones y tecnología antidrones.

El ministro Sánchez Suárez precisó que la intención es robustecer la cooperación en inteligencia para afectar críticamente las estructuras del crimen organizado. “Buscaremos trazar una ruta para afectar aquellas amenazas que no reconocen fronteras”, señaló el funcionario luego de una reunión preparatoria con Joseph Humire, subsecretario para Asuntos Hemisféricos del Departamento de Guerra.

Un punto clave de la gira será la socialización de la política antidrogas actual de Colombia. El Gobierno busca que la administración Trump reconozca la efectividad de las acciones contra la producción de estupefacientes en territorio nacional, planteándolas como un complemento necesario a las políticas de reducción del consumo en Estados Unidos.

Fuentes oficiales indicaron que se presentarán resultados concretos en la lucha contra las redes de financiación ilícita. Según el Ministerio de Defensa, el diálogo directo pretende despejar dudas sobre la operatividad en las zonas de cultivo y consolidar a Colombia como el “aliado estratégico” principal de Washington en la región.

Preparación del encuentro Petro-Trump

Este despliegue diplomático ocurre en un momento de distensión después de la reciente llamada telefónica entre Gustavo Petro y Donald Trump, calificada por el mandatario estadounidense como “realmente buena”. La gira del ministro Sánchez actúa como el brazo ejecutor para alinear los intereses de seguridad antes de que ambos jefes de Estado se reúnan en la Casa Blanca.

La agenda, coordinada a través de la Embajada de Estados Unidos, contempla también sesiones con senadores encargados de supervisar temas de inteligencia, asegurando que el apoyo legislativo estadounidense se mantenga vigente para los programas de seguridad en Colombia durante el nuevo periodo presidencial en el país norteamericano.