ELN busca un “Acuerdo Nacional” ante el Gobierno de Petro, que endurece su ofensiva y los tilda de “asesinos”

Los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) atraviesan uno de sus momentos más tensos. Este lunes 12 de enero, el ELN rompió el silencio para proponer la creación de un “Acuerdo Nacional”, una iniciativa que busca transformar las bases políticas y económicas de Colombia a través de lo que denominan un “Proceso Constituyente Popular”.

La propuesta llega en un contexto de máxima hostilidad. Mientras el grupo guerrillero intenta posicionarse con un discurso de cambio social, el presidente Gustavo Petro ha dejado atrás las intenciones de diálogo para tildarlos abiertamente de “asesinos de campesinos”.

A través de un comunicado difundido por su delegación de paz, el ELN sostiene que este acuerdo es la única vía para cerrar siete décadas de conflicto armado. La hoja de ruta que plantean es frente a un nuevo modelo económico, la erradicación del paramilitarismo y una transformación profunda de las Fuerzas Armadas para que estas actúen como “garantes de la soberanía” y no bajo doctrinas tradicionales.

Lo más llamativo de este anuncio es la intención de que el pacto se convierta en un mandato constitucional. Según el grupo armado, el resultado de este debate nacional debería obligar a los próximos gobiernos, sin importar su postura política, a ejecutar lo acordado. Es, en esencia, una propuesta para reestructurar el Estado bajo sus términos, junto con el argumento de proteger los ecosistemas y transitar hacia energías limpias.

Más allá de la política interna, el ELN fundamenta esta propuesta en una fuerte retórica antiimperialista, denunciando lo que consideran un resurgimiento de la ‘Doctrina Monroe’ bajo la influencia de la ideología MAGA y la estrategia de seguridad de EE. UU. para 2025.

En su análisis, el grupo vincula la crisis colombiana con la situación regional, calificando de ‘agresión’ la captura del presidente venezolano y advirtiendo sobre una expansión de estas tensiones hacia México y Nicaragua.

El factor Trump y el “giro” de Petro

La semana pasada marcó un punto de inflexión en la política de Paz Total, ya que después de una conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Gustavo Petro endureció su postura, asegurando que es necesario sacar a esta guerrilla tanto de Colombia como de Venezuela.

El respaldo a esta nueva postura fue ratificado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien fue tajante en sus redes sociales: “Al ELN hay que darle duro”, afirmó, señalando que la prioridad ahora es reforzar las acciones militares en la zona fronteriza. Este cambio de tono responde, en gran parte, a la violencia desatada por el grupo en el Catatumbo y el reciente paro armado de diciembre, que dejó cicatrices profundas en 13 departamentos del país.

Por el momento, el Gobierno Nacional no ha emitido una respuesta oficial a este documento. La propuesta del ELN se suma a una lista de puntos pendientes en una mesa de diálogos que permanece congelada desde hace un año, luego de la escalada de violencia en el oriente del país.

La viabilidad de este “Acuerdo Nacional” dependerá ahora de la voluntad de las partes para retomar los canales de comunicación o si, por el contrario, se mantiene la actual estrategia de confrontación militar.