“Somos unos luchadores”: El primer e inesperado mensaje de Nicolás Maduro desde la cárcel en Estados Unidos

Las curiosidades que rodeaban las condiciones de encarcelamiento de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en territorio estadounidense, se rompió este domingo, 11 de enero. Después de la sorpresiva operación militar en Caracas, Venezuela, el pasado 3 de enero, el círculo íntimo del líder chavista logró filtrar sus primeras palabras.

Su hijo, el diputado venezolano, Nicolás Maduro Guerra, fue quien asumió una especie de vocería para transmitir un parte de tranquilidad a sus seguidores: “Estamos bien, somos unos luchadores”.

La comunicación, según detalló su hijo en un encuentro con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) difundido por VTV, se gestionó a través del equipo legal que asiste a la pareja en el Distrito Sur de Nueva York.

El mensaje central del exmandatario fue un llamado a la resiliencia, pidiendo específicamente a su base política que “no estén tristes”, asegurando que su integridad moral permanece intacta a pesar de los barrotes.

La situación judicial de los Maduro y Flores es compleja. Durante su primera comparecencia, Maduro optó por una línea de defensa política y confrontativa. Se declaró “no culpable” y rechazó tajantemente las acusaciones de conspiración para narcoterrorismo e importación de cocaína.

Lejos de aceptar los cargos de la fiscalía, el político se autodefinió ante el juez como un “prisionero de guerra”, manteniendo su postura de ser el presidente legítimo de la nación suramericana.

Cilia Flores, por su parte, enfrenta imputaciones similares por presunta participación en redes de tráfico de drogas. Ambos se mantienen firmes en su inocencia, mientras sus abogados intentan desmontar un expediente que la justicia estadounidense ha investigado desde el año 2020.

El nuevo orden en Caracas y el eco de las cárceles

Mientras el mensaje de “fortaleza” de Maduro viaja desde el norte, en Venezuela el tablero político se mueve rápido. Delcy Rodríguez ha asumido las riendas del poder como mandataria encargada, respaldada por el Tribunal Supremo, en un intento de mantener la estructura chavista a flote tras el vacío dejado por la captura.

Sin embargo, la tensión interna no cede. En paralelo a los mensajes de fe de la familia Maduro, la tragedia tocó las puertas de las cárceles venezolanas.

Se confirmó el fallecimiento bajo custodia de Edison José Torres Fernández, un policía detenido por criticar al gobierno regional. Su muerte, ocurrida apenas horas después de que el nuevo mando anunciara una serie de excarcelaciones por “convivencia pacífica”, ha generado una ola de diversas opiniones frente a los accionares ejecutados.

Este contraste marca la pauta de una Venezuela que, por un lado, escucha los ecos de su líder encarcelado en el extranjero y, por otro, enfrenta la cruda realidad de sus propios centros de reclusión, donde se estima que aún permanecen más de 800 personas por motivos políticos.