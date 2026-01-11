El cuerpo de Yeison Jiménez y el de sus cinco acompañantes ya está en Medicina Legal: así fue el triste recibimiento

Los restos de Yeison Jiménez y otras cinco víctimas del accidente aéreo en Boyacá llegaron a Medicina Legal en Bogotá.

Sobre el mediodía, de este domingo, 11 de enero de 2026, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación ingresaron a la sede del Instituto Nacional de Medicina Legal en Bogotá con los restos de Yeison Jiménez y las otras cinco personas que perdieron la vida en el accidente aéreo ocurrido el pasado sábado, 10 de enero, en Boyacá.

(También puede leer: Revelan video de Yeison Jiménez junto con sus músicos minutos antes de la tragedia: compraba queso campesino)

El traslado, realizado bajo estrictos protocolos de custodia, marca el inicio de los procedimientos forenses necesarios para la identificación plena y la entrega de los cuerpos a sus familiares. Según reportó Noticias RCN, la caravana de vehículos oficiales estuvo acompañada por camionetas particulares donde se desplazaban allegados al intérprete de “Aventurero”, quienes han solicitado a la opinión pública respeto y privacidad en medio del duelo

El artista se dirigía desde Paipa a Marinilla, Antioquia, para cumplir con un compromiso profesional. Junto a él, fallecieron sus colaboradores y amigos: Jefferson Osorio, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Weisman Mora y el Capitán Fernando Torres, piloto de la aeronave.

A las afueras de Medicina Legal en Bogotá, un grupo de seguidores se congregó de manera espontánea para recibir la caravana fúnebre. Asimismo, en Manzanares, Caldas, tierra natal del artista, los habitantes han convertido las plazas y calles en centros de homenaje improvisados donde resuenan sus éxitos como símbolo de despedida.

Por su parte, el equipo de trabajo del cantante emitió un comunicado oficial a través de sus redes sociales: “Hoy no solo despedimos a un artista, despedimos a un hijo, un hermano y un amigo que convirtió su historia en esperanza para miles”.

¿Qué sigue después de todo esto?

Medicina Legal confirmó que el procedimiento técnico de identificación contará con el apoyo de un equipo especializado de Cundinamarca. La entidad fue enfática en que los resultados y la información oficial serán entregados exclusivamente a las autoridades competentes y a los familiares directos.

Se espera que en las próximas horas, una vez concluyan los protocolos de ley, la organización del artista anuncie los detalles sobre las exequias y los homenajes póstumos que se realizarán para que el público pueda darle el último adiós al que era considerado uno de los máximos exponentes de la música popular en Colombia.