Lo último: Turistas colombianos quedaron atrapados en protestas en Bolivia y temen por su integridad

En medio de las fuertes manifestaciones y bloqueos que paralizaron Bolivia esta semana quedaron atrapados varios turistas colombianos que se encontraban en la población de Ayo Ayo y esperaban regresar a su país. Así lo denunció una de las connacionales a través de un video que se ha difundido masivamente en las redes sociales.

“Junto a siete colombianos aproximadamente y 30 turistas extranjeros nos encontramos atrapados en Bolivia, específicamente en Ayo Ayo hace más de 24 horas. Esto debido a un paro que mantiene bloqueadas todas las vías. Nuestra situación es delicada y peligrosa. En el trayecto hay retenes cada pocos kilómetros, donde han atacado varios buses con piedras y, por esta razón, tememos por nuestra integridad”, aseguró Maribel Camacho, una de las colombianas atrapadas en Bolivia.

Colombiana denunció que la obligaron a dejar su equipaje

Eliana Jiménez, otra de las turistas colombianas que tuvo dificultades para regresar al país, habló con PUBLIMETRO y dio detalles sobre lo ocurrido.

Sobre las 5:45 de la tarde (hora boliviana), Eliana aseguró que llegó la Policía de Bolivia. “A pesar de que el Consulado se comunicó, aún no nos han dado prioridad. Está muy complicado, hay muchos turistas”, explicó Jiménez.

Más tarde, advirtió que les hicieron dejar las maletas en la población de Tholar y les dijeron a los extranjeros que subieran a una camioneta con rumbo a La Paz en un trayecto que podría tardar alrededor de seis horas.

Este medio se comunicó con la Cancillería para consultarle si estaba al tanto de la situación y qué acciones se habían realizado para brindarles apoyo a los colombianos. Sin embargo, hasta el momento la entidad no ha dado una respuesta.