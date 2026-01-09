Familia denuncia que recibió llamadas extorsivas tras perder a su perrita; aún la están buscando

Recientemente, una familia que vive en Bogotá sufrió la desaparición de su mascota, una perrita llamada Molly, de 12 años, que se escapó de su casa después de asustarse por el ruido de la pólvora el pasado 1 de enero. Sin embargo, una cámara de seguridad captó el momento en el que una mujer la recogió y se la llevó.

Los hechos se registraron en la avenida Caracas con avenida Primero de Mayo. Allí fue grabado el video en el que se ve cómo una mujer la alza y se la lleva, tras constatar que sus dueños no se encuentran en el lugar.

“Es de vida o muerte. porque tiene una condición médica que necesita ser tratada lo antes posible”, aseguró Hugo Álvarez, el dueño de la perrita, en una entrevista con el canal Citytv. “A la señora que la recogió, que por favor se contacte con nosotros. Si es una persona que camina por la zona y ha visto los avisos, que por favor nos contacte”, sostuvo el hombre.

Lo más grave del caso es que la familia ha empezado a recibir llamadas extorsivas por parte de delincuentes, quienes les piden pagar un rescate para devolverles a su mascota.

“Si sus perritos o sus mascotas están perdidas, no caigan en llamadas extorsivas, porque a diario estamos recibiendo una cantidad impresionante de llamadas extorsivas”, advirtió el dueño de la perrita.

A la búsqueda de Molly se han unido varias personas, incluida la senadora animalista Andrea Padilla, quien compartió los datos de contacto de la familia en su cuenta oficial en la red social X.

“Se robaron a Molly, una perrita de 12 años. Su familia la busca. Gracias por difundir”, indicó la congresista en un trino.