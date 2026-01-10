Cuatro personas fueron capturadas en Colombia por explotación infantil y comercialización de videos de menores

La protección de la infancia en Colombia vuelve a estar en el centro del debate tras una serie de operativos conjuntos entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos. En acciones independientes pero simultáneas, las autoridades capturaron a cuatro personas señaladas de abusar, grabar y comercializar contenido de menores de edad.

(También puede leer: En video quedó registrada una nueva e imprudente maniobra de jóvenes que pone en jaque la seguridad en el sur de Bogotá)

Los casos, aunque aislados entre sí, comparten un patrón de vulneración en entornos que deberían ser seguros, como lo son el hogar y el cuidado cercano.

En la capital del país, las investigaciones de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) llevaron a la judicialización de una niñera. Según el ente acusador, la mujer habría abusado de dos hermanos de dos y ocho años que estaban bajo su custodia, registrando las agresiones en video para su posterior difusión.

También en Bogotá, una madre fue detenida por someter a sus hijas, de cuatro y nueve años, a abusos que eran transmitidos en vivo. El reporte oficial indica que un contacto en Estados Unidos pagaba sumas de entre 600 y 2.000 dólares por estas transmisiones virtuales.

Por su parte, en Medellín, la capturada es una adulta mayor. La Fiscalía sostiene que la mujer obligaba a su propia nieta, de 15 años, a sostener encuentros con adultos mientras ella grababa las escenas a cambio de beneficios económicos.

Distribución digital en Ibagué

El cuarto operativo se concentró en Ibagué, Tolima. Allí fue capturado Albeiro Martínez Quevedo, a quien se le atribuye la recopilación y distribución de material de explotación sexual infantil a través de aplicaciones de mensajería instantánea. Los peritos informáticos rastrearon su actividad entre marzo y junio de 2025, determinando que, aunque no tenía contacto físico con las víctimas, era una pieza clave en la circulación del contenido ilegal.

Justicia y cargos

Tras las capturas, los implicados fueron presentados ante jueces de control de garantías. Dependiendo de cada caso, la Fiscalía imputó delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. pornografía con menor de edad, proxenetismo y una demanda de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.

A todos los procesados se les dictó medida de aseguramiento mientras avanza la etapa de juicio, en un esfuerzo de las autoridades colombianas y estadounidenses por frenar el consumo de este tipo de material en plataformas digitales.

Si usted conoce algún caso de violencia, abuso o explotación contra niños, niñas o adolescentes, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 141 del ICBF, a la línea de emergencia 123 o acudir a cualquier URI de la Fiscalía General de la Nación.