Trump sube el tono con Dinamarca: “Vamos a hacer algo en Groenlandia, les guste o no”

En una controvertida intervención, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incrementó aún más la tensión con Dinamarca por una nueva afirmación sobre Groenlandia, un territorio que pertenece a ese país.

(Lea además: En reunión con petroleras, Trump dijo que ahora se la lleva “muy bien” con el gobierno venezolano).

Tras una reunión que sostuvo con varias empresas petroleras para contarles sus planes en Venezuela -que sufrió una intervención militar el pasado 3 de enero, Trump se refirió a varios temas de orden internacional en un discurso que desde ya ha dado mucho de qué hablar.

“Vamos a hacer algo con Groenlandia, les guste o no, porque si no lo hacemos, Rusia o China van a tomar Groenlandia y no vamos a tener a Rusia o China de vecinos”, advirtió Trump.

Así mismo, indicó que si bien le gustaría llegar a un acuerdo con el gobierno danés “de la forma fácil” mediante una compra de territorio, no descarta que pueda hacer uso “de la forma difícil”. Es decir, manifestó que está dispuesto a usar al Ejército estadounidense para conseguir sus propósitos.

Europa ha rechazado las intenciones de Trump en Groenlandia

Esta no es, sin embargo, la primera vez que Trump afirma que tiene intenciones expansionistas en Groenlandia. De hecho, en varias oportunidades ha comentados que ese territorio debe hacer parte de Estados Unidos aduciendo razones de seguridad nacional que no han sido bien recibidas por el gobierno danés ni por el resto de Europa.

“Groenlandia pertenece a su gente. Nada se puede decidir sobre Dinamarca ni sobre Groenlandia sin Dinamarca, o sin Groenlandia. Cuentan con el pleno y firme apoyo y la solidaridad de la Unión Europea. Europa seguirá siendo un defensor firme e inquebrantable del derecho internacional y el multilateralismo”, comentó el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, en una intervención realizada esta semana.