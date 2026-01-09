En reunión con petroleras, Trump dijo que ahora se la lleva “muy bien” con el gobierno venezolano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse al tema del pertróleo venezolano en la tarde de este viernes 9 de enero. Antes de reunirse con varios empresarios de las principales petroleras estadounidenses, el mandatario hizo una publicación en la red Truth Social para informar que habían detenido un buque que había salido de Venezuela.

“Hoy Estados Unidos, en coordinación con las autoridades interinas de Venezuela, incautó un petrolero que partió de ese país sin nuestra aprobación. Este petrolero regresará a Venezuela y el petróleo se venderá a través del GRAN Acuerdo Energético que hemos creado para este tipo de ventas. ¡Gracias por su atención a este asunto!“, indicó el mandatario estadounidense en su publicación.

Más tarde, dio unas declaraciones en su reunión con los empresarios petroleros y, entre otras cosas, les advirtió que deben relacionarse estrictamente con las autoridades de Estados Unidos para explotar el petróleo en Venezuela, no con el gobierno de ese país.

En su intervención Trump calificó a los asistentes a la reunión como las “personas más importantes del mundo” en el sector petrolero. Así mismo, les aseguró que si no quieren entrar en el negocio del petróleo venezolano, otras compañías le han pedido participar en su lugar.

Al encuentro con el mandatario asistieron ejecutivos de empresas como Chevron, Exxon y Conoco.

Trump aseguró que Maduro estuvo detrás de las muertes de “millones de personas”

En medio de su discurso, Trump volvió a arremeter contra el detenido exmandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, quien fue privado de la libertad el pasado 3 de enero tras una intervención militar de Estados Unidos en territorio venezolano. Allí lo señaló de estar detrás de la muerte de “millones de personas”.

Pero quizás uno de los detalles que más sorpresa está causando en la opinión pública es que el mandatario estadounidense manifestó que tienen una buena relación con el gobierno venezolano tras la salida de Maduro del poder.

“Nos estamos llevando tan bien con las personas que representan a Venezuela que no creo que sea necesario llevar a cabo la segunda fase (de la intervención militar). Estábamos planeando una segunda fase... pero tenemos una cantidad enorme de los barcos más poderosos del mundo justo allí. Y, francamente, la gente en el país hizo lo correcto; fueron muy inteligentes”, aseguró Trump.