Tragedia bajo tierra: derrumbe en mina de Antioquia cobró la vida de dos mineros y dejó familias en luto

En la tarde del lunes 6 de enero, un accidente en un socavón artesanal de oro, ubicado en el corregimiento de Liberia, El Charcón, jurisdicción de Anorí, provocó la muerte de dos trabajadores y dejó a dos más con lesiones tras quedar atrapados bajo un alud de tierra.

El incidente se produjo de manera repentina mientras los mineros realizaban labores de extracción. Según los reportes de los organismos de socorro y la administración municipal, el movimiento de tierra no dio margen de maniobra a las víctimas para abandonar el túnel.

Luego de varias horas de maniobras de rescate, los cuerpos fueron recuperados y, debido a la logística de la zona, trasladados al municipio de Zaragoza, en el Bajo Cauca, para los trámites legales y la entrega a sus allegados.

El reto de la minería informal

La zona donde ocurrió el siniestro se caracteriza por una geografía de difícil acceso. De acuerdo con declaraciones de la Secretaría de Gobierno de Anorí, el lugar del accidente se encuentra a una distancia de entre ocho y diez horas de la cabecera municipal.

Las autoridades locales han señalado la complejidad de la situación minera en el municipio, enfatizando que gran parte de estas explotaciones operan sin títulos legales. “Es una minería totalmente informal, de hecho en Anorí prácticamente no tenemos minas legalmente constituidas”, indicaron desde la alcaldía, subrayando que la falta de protocolos técnicos eleva el riesgo para quienes dependen de esta actividad.

Un panorama crítico en el Nordeste de Antioquia

Este nuevo suceso revive el luto en la región. Apenas en noviembre de 2025, otro accidente en la mina Las Delicias, en Segovia, cobró la vida de cuatro mineros debido a una explosión y la posterior inhalación de gases tóxicos.

Ante la recurrencia de estas emergencias, Rubén Darío Gómez, secretario de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia, instó a las autoridades nacionales y a los trabajadores a implementar medidas de seguridad más estrictas. Gómez recordó que, aunque la minería es el motor económico de estas poblaciones, no puede seguir costando vidas por la ausencia de estándares mínimos de protección.

Por ahora, las autoridades de gestión del riesgo mantienen la vigilancia en la zona y se ha iniciado una investigación técnica para precisar qué factores geológicos o humanos desencadenaron el desprendimiento de tierra en esta oportunidad.