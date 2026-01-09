¡Atención! DANE reveló en cuánto quedó el IPC de 2025: así golpeará el bolsillo de los colombianos

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) entregó el balance final del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el año 2025, situando la inflación anual en 5,10 %. Esta cifra, aunque refleja una moderación frente a años anteriores, marca la hoja de ruta para los ajustes de precios que los colombianos verán reflejados en sus facturas y contratos durante 2026.

De acuerdo con el reporte oficial, la variación mensual de diciembre fue del 0,27 %, un dato que permitió consolidar la tendencia a la baja si se compara con el 5,20 % registrado en el mismo periodo de 2024. No obstante, el indicador sigue siendo el centro de atención para los ciudadanos, ya que de este número dependen los incrementos legales en servicios básicos, educación y vivienda.

Los rubros que más subieron en el año

A pesar de la desaceleración general, no todos los sectores se comportaron igual. El DANE identificó que dos divisiones de gasto se mantuvieron significativamente por encima del promedio nacional, presionando el presupuesto familiar:

Restaurantes y hoteles: Registraron un alza del 7,65 % .

Registraron un alza del . Educación: Presentó una variación anual del 7,36 %.

Por el contrario, sectores como la recreación, la información y las comunicaciones actuaron como un “ancla”, ayudando a que la cifra final no fuera superior.

¿Qué es lo que sube en 2026 con el 5,10 %?

A partir de este mes, diversos contratos y tarifas se ajustarán automáticamente tomando como referencia el IPC de 2025. Es importante recordar que estos incrementos no se rigen por el aumento del salario mínimo, sino por la inflación oficial:

Arriendos de vivienda: La ley establece que el incremento anual no puede superar el IPC del año anterior (5,10 %).

La ley establece que el incremento anual no puede superar el IPC del año anterior (5,10 %). Educación: Matrículas y pensiones en colegios y universidades privadas.

Matrículas y pensiones en colegios y universidades privadas. Salud: Pólizas de seguros y planes de medicina prepagada.

Pólizas de seguros y planes de medicina prepagada. Transporte y Peajes: Ajustes en tarifas de transporte público y peajes nacionales.

Ajustes en tarifas de transporte público y peajes nacionales. Gastos de propiedad horizontal: Cuotas de administración en edificios y conjuntos residenciales.

Cuotas de administración en edificios y conjuntos residenciales. Trámites legales: Multas, servicios notariales y otros cobros indexados a la Unidad de Valor Básico (UVB).

Un respiro frente a la crisis de 2022

Para entender el contexto actual, los expertos señalan que Colombia ha logrado estabilizar su economía después del choque de 2022, cuando la inflación alcanzó un histórico 13,12 %. Desde entonces, el país inició un descenso progresivo pasando por el 10,15 % en 2023 hasta llegar al actual 5,10 %.

Sin embargo, el panorama para 2026 presenta un reto adicional, que es el fuerte incremento del salario mínimo (23 %). Los analistas y el Banco de la República mantienen su vigilancia sobre estos datos, pues la meta es evitar que los costos operativos y el consumo excesivo vuelvan a disparar los precios al consumidor en el corto plazo.