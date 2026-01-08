¿Quién era el alemán hallado sin vida en La Guajira? Revelan nuevos detalles sobre los últimos pasos del estudiante de intercambio

Las autoridades colombianas trabajan actualmente en la reconstrucción de los últimos días de Leif Elxnat, un ciudadano alemán de 26 años cuyo cuerpo fue hallado en el departamento de La Guajira. El joven, que llegó a Colombia en agosto de 2025, acababa de cerrar un ciclo académico y se disponía a disfrutar de un periodo de vacaciones antes de regresar a su país de origen.

Elxnat formaba parte de un convenio de movilidad internacional entre la Universidad de Darmstadt, en Alemania, y la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Durante el segundo semestre del año pasado, el joven se instaló en Bogotá para cursar la licenciatura en Ciencias de la Ingeniería Ambiental.

Amalia Avendaño Sánchez, decana del programa de Ingeniería Ambiental de la institución colombiana, confirmó en entrevista con Blu Radio que el estudiante aprobó con éxito tres asignaturas clave: Impacto ambiental y riesgo, fundamentos económicos y salud pública.

“A pesar de las dificultades propias del idioma, mantenía comunicación en español con sus compañeros y docentes”, señaló la institución, destacando que el joven participó activamente en salidas de campo y se integró plenamente a la comunidad universitaria durante los cuatro meses que duró su estancia.

Un viaje de vacaciones con final trágico

Al terminar sus compromisos académicos en diciembre, Elxnat decidió emprender una ruta por distintas regiones de Colombia. Según los registros, su vuelo de regreso a Alemania estaba programado para finales de enero de 2026. Sin embargo, su itinerario se interrumpió en La Guajira, donde ocurrió su deceso en circunstancias que aún están bajo reserva de sumario.

La Escuela Colombiana de Ingeniería emitió un comunicado oficial en el que lamentó el suceso y manifestó su solidaridad con la familia del estudiante en Europa. Asimismo, la institución hizo un requerimiento formal a los entes judiciales para celeridad en el proceso: “Realizamos un llamado a las autoridades para que se adelanten las investigaciones necesarias y se esclarezcan las circunstancias del caso”.

Investigación en curso

Por el momento, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación mantienen las indagaciones para determinar si la muerte del ciudadano extranjero está relacionada con causas naturales, un accidente o un hecho violento. La comunidad académica y diplomática permanece a la espera de los resultados de medicina legal, que serán determinantes para dar respuesta a la familia Elxnat en Alemania.