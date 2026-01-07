El “berrinche” de Donald Trump contra María Corina Machado por el Nobel de Paz: “Sin ayuda de nadie, puse fin a ocho guerras”

La entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora venezolana María Corina Machado ha desencadenado una reacción pública por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

(También puede leer: ¿Presa por ser la esposa? Petro salió en defensa de Cilia Flores, cónyuge de Nicolás Maduro, y calificó su detención de “secuestro”)

En las últimas horas, el mandatario utilizó sus canales oficiales para expresar su desacuerdo con la decisión del comité noruego, en un momento de alta sensibilidad política tras la reciente detención de Nicolás Maduro en Caracas.

Trump calificó la elección de Noruega como una “decisión insensata”, argumentando que su administración ha sido responsable de finalizar ocho conflictos armados en el mundo.

“Recuerden también que yo, sin ayuda de nadie, puse fin a ocho guerras, y Noruega, miembro de la OTAN tomó la decisión insensata de no otorgarme el Premio Nobel de la Paz​​​. Pero eso no importa. Lo que importa es que salvé millones de vidas”, escribió el mandatario este miércoles, 7 de enero, en su cuenta de Truth Social.

Según el mandatario, su intervención fue supuestamente determinante en “procesos de paz” en regiones como Gaza y Ucrania, llegando a afirmar en su cuenta de Truth Social que, sin su gestión, “Rusia tendría toda Ucrania ahora mismo”.

El origen de la tensión: ¿Un premio compartido?

La controversia escaló luego de que la propia María Corina Machado, en una entrevista con la cadena Fox News, manifestara su intención de compartir el galardón con el presidente estadounidense, como gesto de gratitud por las acciones del pasado 3 de enero que facilitaron la salida de Maduro del poder.

Sin embargo, la respuesta desde Oslo fue tajante. Erik Aasheim, portavoz del Instituto Nobel Noruego, aclaró a través de la agencia EFE que la normativa del premio es inamovible: “Un Premio Nobel no puede ser revocado ni transferido a otros. La decisión es para siempre”, explicó el funcionario, cerrando la puerta a cualquier reconocimiento compartido.

El impacto en la transición venezolana

La postura de Trump ha alimentado especulaciones sobre la relación entre Washington y la oposición venezolana. Según reportes publicados por The Washington Post, la decisión de Machado de aceptar el Nobel habría generado fricciones con la Casa Blanca, al punto de influir en su papel dentro del actual proceso de transición política en el país vecino.

Aunque el presidente estadounidense negó que el premio fuera la causa directa de su distanciamiento con la líder opositora, insistió en que ella “no debería haberlo ganado”. En su mensaje, también aprovechó para cuestionar la relevancia de la OTAN y la falta de apoyo que, según su visión, recibe Estados Unidos por parte de sus aliados europeos.

Mientras la transición en Venezuela continúa bajo la mirada de la comunidad internacional, el cruce de declaraciones deja en evidencia una grieta diplomática entre el liderazgo de la Casa Blanca y la figura civil que hoy ostenta el máximo reconocimiento de paz en el mundo.