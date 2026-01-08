Petro llamó “hp” a Uribe en pleno discurso en la Plaza de Bolívar

El presidente Gustavo Petro arremetió contra el expresidente Álvaro Uribe en un discurso que pronunció en la Plaza de Bolívar de Bogotá durante este miércoles 7 de enero. Entre otras cosas, contradijo las afirmaciones de Uribe en recientes entrevistas y advirtió que “si tocan a Petro, tocan a Colombia” refiriéndose a las palabras amenazantes que usó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Decía el expresidente Uribe que hay que diferenciar a la nación de Petro. Los norteamericanos vienen por Petro, no por Colombia. No le quiero decir la grosería que le quiero decir, pero mucho hp. No sabe de la historia de Colombia”, aseguró el primer mandatario.

En su discurso, Petro también se refirió al hermano del exmandatario, Santiago Uribe, quien a finales del año pasado fue condenado a más de 28 años de cárcel en segunda instancia por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir. Comparó su caso con los de sus exministros, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, quienes se encuentran privados de la libertad.

“Santiago Uribe Vélez está por ahí y tiene 700 asesinatos relacionados con su grupo, del grupo de limpieza, que denuncié en el 2007 y él amenazó mi familia con los paramilitares de Tenjo, Cajicá y Chía. ¿Hoy por qué no está preso y sí están presos los que no se han robado un peso por ser mis ministros?“, se preguntó el primer mandatario.

El Centro Democrático rechazó las palabras del presidente Petro

Entre tanto, a través de un pronunciamiento en su cuenta oficial de X el Centro Democrático rechazó con contundencia las declaraciones del primer mandatario sobre el expresidente Uribe, quien es el jefe natural de ese partido. Incluso recordaron que ese lenguaje estigmatizante fue usado por el jefe de Estado contra el asesinado líder político Miguel Uribe Turbay.

“Ese lenguaje agresivo y estigmatizante repite el mismo libreto de odio y señalamiento que antecedió a la tragedia nacional vivida con Miguel Uribe Turbay. Un presidente que insulta, estigmatiza y deshumaniza al contradictor político no gobierna: instiga a que se le agreda. Ese discurso no es retórico ni inofensivo; crea enemigos, legitima la violencia y pone en riesgo la vida de quienes piensan distinto. Petro ha sido incapaz de asumir su responsabilidad histórica: su tono es hostil, irrespeta a la oposición y atiza el fuego de la violencia política“, advirtió el Centro Democrático.