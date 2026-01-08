“El país no puede correr el riesgo de que Cepeda gane”: Uribe sobre las elecciones presidenciales

En las últimas horas, el expresidente Álvaro Uribe dio varias entrevistas que generaron múltiples reacciones en la opinión pública. Entre otras cosas, se refirió a las elecciones presidenciales del 2026 y a uno de sus mayores detractores, el senador del Pacto Histórico y precandidato presidencial, Iván Cepeda.

En una de las entrevistas, con la periodista María Isabel Rueda en el diario El Tiempo, Uribe se refirió a su apoyo a la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia y a la postura que ha tomado con Abelardo de la Espriella.

Para empezar, aseguró que De la Espriella le manifestó su intención de unirse a la carrera presidencial dentro del Centro Democrático. Sin embargo, esta posibilidad no le sonó a Uribe debido a que el proceso interno del partido ya se venía adelantando.

“El doctor Abelardo lleva algunos años en la defensa de las tesis que nosotros defendemos: un país seguro, con valores democráticos, un gran emprendimiento privado, una gran política social, una reducción del tamaño del Estado. Y él llegó aquí, regresó de Italia, no hace mucho, me dijo que quería estar entre los candidatos del partido, le dije a él lo mismo que le dije al doctor Juan Carlos Pinzón y a alguien del partido: ‘Hombre, es tarde, el partido tiene unos procedimientos, unas fechas. Hoy no podemos agregar precandidatos’”, puntualizó Uribe.

Como se sabe, De la Espriella optó por las firmas y al cabo de ese proceso de recolección consideró que tiene el apoyo suficiente como para no medirse en una consulta presidencial en marzo, junto a otros precandidatos.

La que sí participará en ese proceso electoral es Paloma Valencia, quien se medirá en una consulta con otras figuras políticas como Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Daniel Oviedo y Aníbal Gaviria.

En la entrevista a Uribe le preguntaron si estaría dispuesto a apoyar a otro precandidato distinto a Paloma Valencia o Juan Carlos Pinzón.

“Hay que honrar la palabra. Yo jamás he hecho trampa en mi vida pública. Por supuesto, Paloma ha dicho que iría por Abelardo o por el doctor Fajardo, si fuera el caso. Pero hice una advertencia, y tuvo una muy mala e injusta interpretación del doctor Enrique Peñalosa. Yo dije que si había algún riesgo de que Iván Cepeda pudiera ganar la Presidencia en primera vuelta, había que replantear el tema. Se lo dije a Paloma. Se lo he dicho al doctor Pinzón. Se lo dije a la doctora Vicky Dávila. Se lo dije al doctor Juan Daniel Oviedo y alguna vez, o se lo contaron, o se lo dije al doctor Peñalosa y él hizo la injusta interpretación de que era una manipulación mía para llevarlos con Abelardo. Uno tiene que hablar las cosas a tiempo y con franqueza. El país no puede correr el riesgo de que Cepeda gane la Presidencia, y menos en primera vuelta”, puntualizó Uribe.