Fiscalía radicó escrito de acusación contra taxista que habría atropellado a 11 personas en el sur de Bogotá

La Fiscalía General de la Nación publicó un comunicado de prensa en el cual se refirió al caso de un taxista señalado de atropellar a 11 personas en noviembre del año pasado, mientras se encontraba transitando en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá.

(Lea también: Petro reveló la identidad del congresista republicano que facilitó la llamada con Trump).

El ente investigador advirtió en su pronunciamiento de este 8 de enero que radicó escrito de acusación contra José Eduardo Chalá Franco.

“De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, el hombre conducía un taxi con exceso de velocidad y en estado de embriaguez. Debido a la condición en la que se encontraba perdió el control del automotor y habría arrollado a las víctimas, entre ellas, a una adolescente de 15 años que días después murió por la gravedad de las heridas ocasionadas”, expresó la Fiscalía en su comunicado.

Así mismo, indicaron que durante las investigaciones adelantadas constataron que, en efecto, el conductor estaba bajo los efectos del alcohol. De hecho, las pruebas arrojaron grado tres de alcoholemia, que en Colombia es considerado como un nivel muy alto de alcohol en sangre, definido como 150 mg de etanol por cada 100 ml de sangre total o más, lo que implica una intoxicación severa

El conductor aceptó dos de los cargos imputados

“En este sentido, la Fiscalía acusará formalmente a Chalá Franco por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y lesiones personales, las tres conductas agravadas”, expresó el ente investigador en su pronunciamiento.

Así mismo, indicó que el procesado ya aceptó su responsabilidad por los dos últimos delitos en medio de la audiencia de imputación.

“El hombre seguirá privado de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial”, concluyó la Fiscalía.