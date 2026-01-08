Defensoría advirtió “alarmante aumento” en entrega inoportuna de medicamentos para afiliados de la Nueva EPS

Tras las múltiples quejas de los afiliados de la Nueva EPS por las dificultades que están teniendo para acceder a medicamentos que estaban siendo abastecidos por el gestor farmacéutico Colsubsidio, la Defensoría del Pueblo se pronunció.

(Lea también: Esto valdrán las cuotas moderadoras y copagos de las EPS en el 2026, según reveló el Ministerio de Salud).

“Identificamos un alarmante aumento y acumulación de casos por la dispensación inoportuna de medicamentos asociados al gestor farmacéutico Colsubsidio. Reiteramos el llamado urgente a la Superintendencia de Salud y al agente interventor de la Nueva EPS para que brinden información clara, oportuna y verificable sobre soluciones adoptadas frente a esta situación que vulnera el derecho fundamental a la salud en varios territorios”, indicó la Defensoría del Pueblo a través de un pronunciamiento en sus redes sociales oficiales.

Entre otras cosas, mencionó que la crisis se puede palpar en la interrupción de servicios, la suspensión de procedimientos, las cancelaciones de citas y fallas graves en la entrega de meciamentos. Así mismo, pusieron en evidencia los problemas que están teniendo los pacientes por culpa de la “falta de información” sobre las rutas atención y los procesos de transición.

Defensoría les hizo exigencias a las autoridades, la EPS y los gestores farmacéuticos

Esta situación, señaló el Ministerio Público, provoca incertidumbre entre los ciudadanos y vulnera su posibilidad de tener un servicio de salud continuo y de calidad. Además, les hicieron varias exigencias a los distintos actores del sistema de salud.

“Exigimos implementación inmediata de mecanismos efectivos, una ruta clara y enlaces concretos para la solución de casos, con articulación entre el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud, agentes interventores, EPS y gestores farmacéuticos, con nuestra mediación y acompañamiento”, anotó la Defensoría del Pueblo.

Incluso, la entidad señaló que esta situación puede ser considerada como una “emergencia sanitaria y administrativa”. En ese sentido, advirtió que deben adoptarse planes de contingencia que respondan a esa urgencia.

De otro lado, recomendaron implementar algunas acciones prioritarias. Por ejemplo, informar cuáles son las rutas oficiales de contacto entre las instituciones, activar mecanismos de articulación entre entidades, informar las acciones que implementarán para garantizar el acceso a la salud por parte de la EPS y que se presenten resultados del plan de choque de la Supersalud.

“Ponemos a disposición nuestros canales humanitarios para orientar y acompañar a las personas afectadas. El derecho a la salud no admite dilaciones: la vida y la dignidad deben ser la prioridad”, concluyó la Defensoría.