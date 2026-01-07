Video: mujer capturada por porte ilegal de armas causa indignación por sonreírle a cámara de la Policía

El caso de una mujer que fue capturada por Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones en el municipio de Sabanalarga, Atlántico, le ha dado la vuelta al país en pocas horas debido a un gesto que hizo en medio del procedimiento policial: cuando la estaban grabando esposada junto a dos uniformados de la Policía empezó a sonreír como si posara para una foto cualquiera.

De acuerdo con la información compartida por las autoridades, la mujer fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación después de ser detenida en flagrancia portando lo que, al parecer, habría sido un arma de fuego.

La captura de la ciudadana se dio cuando los uniformados adscritos al Departamento de Policía del Atlántico les pidieron a tres ciudadanos que se movilizaban en moto detenerse. Sin embargo, estas personas hicieron caso omiso a la petición de las autoridades y huyeron a toda velocidad del lugar.

La mujer fue capturada tras meterse a un lote

Los policías de inmediato iniciaron una persecución. Los presuntos delincuentes prefirieron dejar la motocicleta abandonada y emprendieron la huida.

La comunidad habría ayudado con la captura de la mujer, pues vecinos del barrio 7 de Mayo reportaron que había ingresado en un lote baldío del sector. Con esto, la intensa persecución terminó con la detención de la mujer, a quien le habrían encontrado dos armas de fuego: un revólver y una pistola. Una vez la capturaron, no le encontraron el permiso establecido por la ley para portar este tipo de artefactos.

Se espera que la Fiscalía adelante su respectiva judicialización. Entre tanto, el ente acusador también tendrá que definir cuál será el destino de la motocicleta que terminó siendo incautada por los policías.