56 años de cárcel para alias ‘Reblujo’ y ‘Lora’ por torturar y asesinar a cinco campesinos en Antioquia

Condena de 56 años para alias 'Reblujo' y 'Lora' pertenecientes a 'La Oficina' por masacre en Antioquia.

Juan Pablo Tobón Álvarez, alias Reblujo; y Juan Manuel Lora Quiroz, alias Lora, fueron condenados a 56 años y 9 meses de prisión por el crimen de cinco personas en una finca ubicada en zona rural del corregimiento Tapartó, en Andes (Antioquia), el 16 de febrero de 2021.

La Fiscalía General de la Nación presentó en juicio oral pruebas que dan cuenta de que estos dos hombres, en compañía de otros integrantes del grupo delincuencial autodenominado ‘La Oficina’, llegaron al inmueble, intimidaron al administrador y a los trabajadores con armas de fuego y cortopunzantes, les quitaron los celulares y los llevaron a los alojamientos, donde los obligaron a lanzarse al suelo.

A una de las víctimas la sometieron a actos de tortura, le cortaron las orejas y le causaron la muerte; mientras que a las demás les dispararon. Cuatro personas fallecieron por arma de fuego y dos más quedaron gravemente heridas.

Por todo lo anterior, un juez penal especializado de Antioquia declaró a Tobón Álvarez y a Lora Quiroz responsables de los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, las tres conductas agravadas; y tortura.

Esta decisión es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.

Judicializan a presuntos responsable de quemar con aceite caliente a dos mujeres trans en una estación de Policía en Medellín

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Luis Felipe Bedoya Hurtado y Saúl Enrique Villanueva Wanderliner, por su presunta responsabilidad en el ataque con aceite caliente a dos mujeres trans al interior de la estación de Policía del corregimiento Altavista de Medellín (Antioquia).

Los hechos ocurrieron la mañana del 2 de enero del año en curso cuando las mujeres estaban durmiendo en la celda. Según la información recopilada por la policía judicial, una de ellas se despertó al sentir que sus pies se quemaban y observó fuego en la colchoneta.

Las víctimas solicitaron que las dejaran salir, sin embargo los procesados las habrían amenazado de muerte por ser integrantes de la comunidad LGBTIQ+, les lanzaron aceite caliente y les prendieron fuego causándoles heridas en varias partes del cuerpo. Una de las afectadas recibió incapacidad medico legal de 20 días.

Un fiscal de la Seccional Medellín les imputó el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, cargo que no fue aceptado por los procesados.