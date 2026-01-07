Vía a Buenaventura: Niño murió aplastado por la caída de una grúa en una obra dentro de zona residencial

Un menor fallecido tras el accidente de una grúa en la vía a Buenaventura; lo que sería progreso terminó en tragedia.

En el sector de La Esperanza, corregimiento de Córdoba, en el kilómetro 23 de la vía que conduce al puerto de Buenaventura, se realizaba una jornada de avance en las obras de infraestructura local cuando una grúa telescópica, utilizada para la instalación de un puente peatonal, perdió la estabilidad y colapsó sobre varias estructuras habitacionales y comerciales.

(Puede leer también: ¿La cárcel de mujeres más grande de Europa? El destino de Zulma Guzmán después de negarse a volver a Colombia)

El balance de la emergencia fue de un menor de 12 años perdió la vida. El niño, que resultó con las heridas más severas luego del impacto de la maquinaria, fue trasladado de urgencia a un centro asistencial en la ciudad de Cali, donde los médicos confirmaron su fallecimiento poco después de su ingreso.

Detalles del siniestro

El accidente ocurrió bajo la ejecución de la concesión vial Unión Vial Camino del Pacífico. Según los informes preliminares, la pluma de la grúa se desplomó mientras realizaba maniobras, atrapando inicialmente a cuatro personas: Tres menores de edad de 2, 12 y 14 años y el operador de la maquinaria, quien también resultó lesionado.

Testigos en la zona señalaron una presunta irregularidad en la operación del equipo. Una habitante del sector manifestó que el operario habitual no se encontraba en el sitio: “El muchacho que estaba manipulando la grúa no es el que normalmente lo hace... era el que le ayudaba y todo el mundo decía que no sabía manejar eso bien”, relató la vecina, subrayando que la caída destruyó dos negocios locales antes de alcanzar a las víctimas.

Respuesta oficial

Ante la gravedad de los hechos, la Unión Vial Camino del Pacífico emitió un comunicado oficial lamentando el suceso. La entidad aseguró que, tras el desplome, se activaron de inmediato los protocolos de atención a emergencias para el traslado de los heridos y el aseguramiento del área.

Comunicado emitido por la concesionaria responsable del proyecto vial que moderniza el corredor Buenaventura – Loboguerrero – Buga en el Valle del Cauca Vía: Unión Vial Camino del Pacífico

Por ahora, las autoridades competentes y la interventoría de la obra deberán determinar si existió una falla mecánica o si, como denuncia la comunidad, se trató de una impericia en el manejo del equipo pesado en una zona residencial.