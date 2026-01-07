¿La cárcel de mujeres más grande de Europa? El destino de Zulma Guzmán después de negarse a volver a Colombia

Zulma Guzmán Castro, señalada de enviar las frambuesas envenenadas con talio y por las que murieron dos niñas. (Fotos: Captura de pantalla - Freepik)

El proceso judicial contra Zulma Guzmán Castro ha tomado un giro definitivo en territorio europeo. Tras ser rescatada del río Támesis y recibir el alta médica, la mujer señalada por la Fiscalía General de la Nación como responsable de la muerte de dos menores en abril de 2025, ya se encuentra tras las rejas en el Reino Unido.

La decisión fue tomada por la jueza Sarah Turnock en el Tribunal de Magistrados de Westminster. Durante la audiencia, donde Guzmán apareció vestida con un conjunto de lana azul marino, se le notificó formalmente el pedido de extradición emitido por el Gobierno colombiano. Sin embargo, ante la negativa de la acusada de aceptar un traslado voluntario, la justicia británica ordenó su reclusión preventiva mientras se desarrolla el juicio correspondiente.

Bronzefield: Una fortaleza de máxima seguridad

Así se ve HMP Bronzefield la prisión de mujeres más grande de Europa Archivo: Captura de pantalla de google maps

Guzmán Castro fue trasladada a HMP Bronzefield, ubicada en Ashford, Middlesex. Este centro penitenciario no es una cárcel ordinaria, es la prisión femenina más grande de Europa y la única de carácter privado que maneja alta seguridad en el Reino Unido.

Con capacidad para más de 500 internas, Bronzefield alberga a detenidas catalogadas en la “Categoría A”, nivel reservado para quienes representan una amenaza significativa para la seguridad pública. La elección de este centro responde también a sus robustas unidades de salud mental y atención médica especializada, necesarias debido al estado de salud en el que fue hallada Guzmán semanas atrás.

HMP Bronzefield, la mayor prisión femenina de Europa, ubicada en Ashford y operada por Sodexo, alberga reclusas condenadas y procesadas, y ha sido cuestionada por casos de mortalidad y sobrepoblación. Archivo: Captura de pantalla de Google maps

¿Qué sigue en el proceso?

Pese a que Guzmán se encuentra a miles de kilómetros de Bogotá, el proceso en Colombia no se detendrá. Por un lado, en Londres, la defensa deberá presentar pruebas en las próximas audiencias para intentar frenar la extradición. El uso de audiencias remotas desde la prisión facilitará el contacto con los magistrados de Westminster.

Sin embargo, en Bogotá, el Juzgado 69 Penal Municipal autorizó el uso de un mecanismo de notificación judicial por edicto. Esto permite que la Fiscalía la declare “persona ausente”, paso jurídico esencial para realizar la imputación de cargos formal y avanzar hacia un juicio, incluso si la acusada permanece en suelo británico.

El rastro del talio en Colombia

Los hechos que la justicia colombiana intenta esclarecer ocurrieron hace menos de un año. Según el expediente de la Fiscalía, Guzmán habría enviado a dos adolescentes, un paquete de frambuesas con chocolate impregnadas con talio.

El metal pesado, altamente tóxico y difícil de detectar de forma inmediata, causó la muerte de las menores días después de su ingesta y dejó secuelas graves en otras dos personas que tuvieron contacto con el alimento. Por estos hechos, la mujer es requerida mediante circular roja de Interpol.

El caso de las “frambuesas con talio” entra ahora en una fase de diplomacia judicial donde las garantías del sistema penal del Reino Unido y las pruebas de la Fiscalía colombiana determinarán si Zulma Guzmán regresa a responder ante las familias de las víctimas.