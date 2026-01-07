¿Se acortan las vacaciones? El inesperado cambio en el calendario escolar 2026 que padres y alumnos deben saber

El inicio de un nuevo ciclo escolar trae consigo la planificación de miles de familias en el país. Para el año 2026, el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación de Bogotá han oficializado la hoja de ruta académica mediante la Circular 043 y la Resolución 2433 de 2025.

Estos documentos establecen que, si bien se mantienen las 40 semanas lectivas obligatorias, el cronograma de descansos presenta variaciones importantes respecto al año anterior.

Ajustes en el receso de mitad de año

Uno de los puntos que más ha llamado la atención de la comunidad educativa es la modificación en las vacaciones de junio y julio. Según la normativa vigente, para el 2026 los estudiantes de colegios oficiales tendrán su descanso de mitad de año entre el 22 de junio y el 6 de julio.

Este cambio es significativo si se compara con el calendario de 2025, donde el receso se extendió hasta el 11 de julio. Esta reducción de días en el periodo de mitad de año busca reajustar los tiempos de gestión institucional y cumplir con el cierre del ciclo académico a finales de noviembre.

Calendario de vacaciones y recesos 2026

Las 12 semanas de receso estudiantil para las instituciones oficiales de Bogotá y gran parte del país se distribuirán de la siguiente manera:

Primer receso: Del 13 al 25 de enero de 2026 (dos semanas).

Del 13 al 25 de enero de 2026 (dos semanas). Semana Santa: Del 30 de marzo al 5 de abril de 2026 (una semana).

Del 30 de marzo al 5 de abril de 2026 (una semana). Mitad de año: Del 22 de junio al 6 de julio de 2026 (dos semanas).

Del 22 de junio al 6 de julio de 2026 (dos semanas). Semana de receso (octubre): Del 5 al 12 de octubre de 2026 (una semana).

Del 5 al 12 de octubre de 2026 (una semana). Fin de año: Del 30 de noviembre de 2026 al 11 de enero de 2027 (seis semanas).

Inicio y fin de clases

Para los estudiantes en Bogotá, el regreso oficial a las aulas en las instituciones públicas está programado para el lunes 26 de enero de 2026. El primer periodo académico se extenderá hasta el 21 de junio, mientras que el segundo semestre iniciará el 6 de julio y finalizará el 29 de noviembre de 2026.

Por su parte, los docentes y directivos docentes contarán con semanas de desarrollo institucional destinadas a la planeación pedagógica, las cuales se llevarán a cabo en enero, abril, octubre y diciembre.

Cronograma previsto para las clases en 2026. Archivo: Ministerio de Educación

Matrículas y otras regiones

Es importante resaltar que para el resto de Colombia, aunque el Ministerio de Educación dicta las pautas generales, las Secretarías de Educación Certificadas tienen la autonomía para realizar ajustes específicos en sus territorios. En cuanto a los procesos de matrícula, los plazos para el Calendario A vencen antes del 1 de noviembre de 2025, mientras que para el Calendario B el límite es el 1 de julio de 2026.