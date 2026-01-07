Ojo, prepare el bolsillo: la tarifa mínima de taxis tuvo un importante incremento para el 2026 en Bucaramanga

El Año Nuevo trajo consigo múltiples incrementos en bienes y servicios que son muy utilizados por los colombianos. Uno de los rubros que se verá afectado por las alzas en los precios es la movilidad. De hecho, recientemente se conoció que en Bucaramanga, capital de Santander, habrá unas nuevas tarifas en el servicio de taxis.

La ciudadanía tendrá que alistar el bolsillo porque hubo un incremento sustancial en comparación con años anteriores. De acuerdo con las cifras fijadas por las autoridades, la carrera mínima de taxis en Bucaramanga quedó en $9.100 pesos. Esto representa un aumento del 16,6 % en comparación a lo que podían cobrar los conductores el año pasado. En la práctica, la tarifa aumentó en $1.300 pesos de un año al otro.

Las alzas también se sentirán en otros tipos de carreras, pues con recargo nocturno la mínima quedaría costando $10.200 pesos y si es hacia el Aeropuerto Internacional de Palonegro subiría a los $21.000 pesos.

Pese a los incrementos en los costos de estos servicios de transporte público, las autoridades bumanguesas les han recordado a los ciudadanos que usar las alternativas de movilidad formalmente establecidas es preferible, pues cumplen con todos los requisitos señalados en la ley.

“Usar transporte ilegal pone en riesgo tu vida y tu tranquilidad: viajes sin garantías, ausencia de seguros, falta de controles técnicos y exposición a la informalidad. En cambio, con el transporte legal encuentras confianza, respaldo institucional y conductores capacitados.En la Dirección de Tránsito de Bucaramanga seguimos trabajando para que cada viaje sea más seguro y cumpla con todas las normas”, indicó la Dirección de Tránsito de la capital santandereana.

¿Cuándo vuelve el pico y placa en Bucaramanga?

Entre tanto, es clave que la ciudadanía tenga en cuenta que durante esta semana el pico y placa en la ciudad no está aplicando. Sin embargo, volverá pronto.

“La medida empieza a partir del 13 de enero del 2026”, recordó la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

En el primer trimestre del año, el pico y placa para vehículos particulares queda así:

Lunes: 1 y 2.

Martes: 3 y 4.

Miércoles: 5 y 6.

Jueves: 7 y 8.

Viernes: 9 y 0.

“El sábado 17 de enero les corresponde a los dígitos 3 y 4 y así sucesivamente”, concluyó la autoridad de tránsito bumanguesa.