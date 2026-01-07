Elecciones presidenciales 2026: ¿Quiénes lideran las encuestas al arranque del año?

A menos de cinco meses de la primera vuelta presidencial, el panorama político en Colombia se decanta con Iván Cepeda a la cabeza, mientras que Sergio Fajardo se perfila como la pieza clave que podría dar quizás la sorpresa.

El 2026 ha comenzado con una hoja de ruta marcada por los datos. Después del levantamiento del veto para publicar sondeos el pasado noviembre, por la nueva ley de encuestas aprobada en junio de 2025, las firmas Invamer, el Centro Nacional de Consultoría (CNC) y Cifras & Conceptos han entregado los primeros diagnósticos de una carrera que ya no admite errores.

Con una muestra combinada que supera los 9.000 consultados en todo el país, el senador Iván Cepeda se consolida como el rival a batir.

Encuestas de las proyecciones para la presidencia de Colombia 2026

El podio de la intención de voto

Los resultados de las tres encuestadoras coinciden en un patrón: Cepeda es el único candidato que posiblemente asegura su tiquete a la segunda vuelta con una intención de voto que oscila entre el 24 % y el 31 %. En la acera opuesta, el abogado Abelardo de la Espriella aparece como la principal carta de la derecha, logrando entre un 14 % y un 18 %.

Sin embargo, el factor que podría alterar el tablero es Sergio Fajardo. Aunque el CNC e Invamer lo sitúan con un 8 %, el estudio de Cifras & Conceptos lo dispara hasta un 24 %, igualando técnicamente a Cepeda y poniendo en duda quién sería el verdadero contrincante del oficialismo en una etapa final.

El análisis de Invamer profundiza en los posibles cara a cara. Si la elección fuera hoy entre Cepeda y De la Espriella, el actual senador se impondría con un 59,1 % frente al 36,2 % del abogado. No obstante, el escenario cambia drásticamente si el rival es Fajardo. En este caso, la distancia se reduce a un margen mínimo: 48,9 % para Cepeda y un 46,4 % para el exgobernador de Antioquia, lo que plantea un empate técnico.

Movimientos en los bloques de centro y derecha

Mientras Cepeda lidera el llamado ‘Pacto Amplio’ de cara a la consulta del 8 de marzo, la derecha ha sufrido reajustes. La salida de la contienda de Miguel Uribe Londoño, quien marcaba un 4 % de favorabilidad, dejó el camino libre en el Centro Democrático para la senadora Paloma Valencia.

Valencia ahora forma parte de “La Gran Consulta por Colombia”, donde medirá fuerzas con figuras como Vicky Dávila, Juan Manuel Galán y Juan Daniel Oviedo. Por su parte, Claudia López mantiene un proceso independiente, aunque las encuestas todavía no le permiten superar el umbral del 5 %.

El bolsillo de la campaña en redes sociales

La influencia digital también arroja cifras reveladoras sobre la inversión de los candidatos en el último mes. Juan Carlos Pinzón encabeza el gasto en pauta (Facebook e Instagram) con 130 millones de pesos. Le siguen Paloma Valencia con 73 millones y Mauricio Cárdenas con 54 millones.

En contraste, candidatos como Juan Manuel Galán y Claudia López han mantenido un perfil bajo en inversión digital, con gastos que no superan los 100.000 pesos en el mismo periodo.