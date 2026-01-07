Atención: Trump anuncia primer acuerdo con gobierno de Venezuela sobre barriles de petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó a través de su cuenta en la red Truth Social que llegó a un acuerdo con el gobierno venezolano, presidido por Delcy Rodríguez, para conseguir el envío de grandes cantidades de petróleo.

“Me complace anunciar que las Autoridades Provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 MILLONES de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos. Este petróleo se venderá a su precio de mercado, y yo, como Presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”, advirtió Trump en su publicación.

Así mismo, el mandatario estadounidense señaló que le solicitó al secretario de Energía, Chris Wright, que haga realidad este plan de forma inmediata. Estos cargamentos de petróleo, según los detalles entregados por Trump, se transportarán en buques de almacenamiento y empezarán a transportarse directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos.

El anuncio concuerda con la información que había entregado la Administración Trump tras ejecutar una intervención militar en Caracas, Venezuela, y detener al presidente de ese país, Nicolás Maduro, señalado por múltiples crímenes en Estados Unidos.

“El negocio del petróleo en Venezuela ha sido un engaño desde hace tiempo; vamos a tener las más importantes compañías de los Estados Unidos, invirtiendo y arreglando esta infraestructura y estamos preparando un segundo ataque si es necesario”, aseguró Trump el pasado 3 de enero.

Delcy Rodríguez aseguró que Venezuela no es gobernada por agentes extranjeros

El anuncio de Trump contrasta con las afirmaciones que hizo la nueva presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien quedó en el poder tras la detención de Maduro.

“Somos un pueblo que no nos entregamos, que no nos rendimos. Estamos acá, gobernando junto al pueblo. El Gobierno de Venezuela rige en nuestro país. Más nadie. No hay agente externo que gobierne a Venezuela, es Venezuela, es su gobierno constitucional, es el poder constitucional”, puntualizó Delcy Rodríguez.