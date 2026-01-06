Trump aseguró que María Corina Machado no debía ganar el Nobel de Paz

En las últimas horas se conoció una nueva entrevista que dio el presidente Donald Trump, quien ha estado en boca de la opinión pública internacional en los últimos días debido a la detención de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses.

En un diálogo telefónico que tuvo Trump con NBC News se refirió al rol de Estados Unidos en Venezuela, al futuro de la democracia en ese país y a María Corina Machado, quien fue la ganadora del Nobel de Paz durante el año pasado.

Para empezar, Trump descartó que Venezuela vaya a tener elecciones en el corto plazo, pese a las múltiples denuncias de que en ese país hubo un fraude electoral que llevó a Maduro al poder en 2024.

“No se pueden tener elecciones en el país. No hay forma de que la gente pueda siquiera votar”, advirtió Trump y luego señaló que primero deben garantizar su control sobre Venezuela.

En contraste, indicó que una de sus prioridades será fortalecer la infraestructura petrolera de Venezuela y garantizar que las empresas estadounidenses puedan extraer petróleo de ese país.

“Las compañías petroleras tendrían que gastar una enorme cantidad de dinero, y después serían reembolsadas por nosotros o por los ingresos que obtengan”, puntualizó Trump.

Pero quizás uno de los apartes más llamativos de la entrevista fue cuando le preguntaron por la lideresa opositora María Corina Machado, quien en la actualidad se encuentra en el exilio.

Puntualmente, se refierieron a una versión que publicó el diario The Washington Post según la cual Trump no le permitió asumir el mando a Machado debido a que había ganado el premio Nobel de Paz que él quería conseguir el año pasado.

“No debería haberlo ganado”, respondió Trump. “Pero no, eso no tiene nada que ver con mi decisión”, agregó.

Las duras palabras de Trump se distancian de los elogios que Machado ha hecho sobre él. En su momento, advirtió que le dedicaba el premio y en una entrevista de este 5 de enero con la cadena Fox News incluso aseguró que le gustaría entregárselo en nombre de los venezolanos.