Petro convocó manifestaciones nacionales en defensa de la soberanía de Colombia: ya hay fecha y hora

Tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de adelantar una intervención militar en Colombia similar a la ocurrida en Venezuela, el presidente Gustavo Petro convocó una manifestación nacional.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el primer mandatario colombiano dio detalles de la convocatoria y compartió un video en el cual invita a los ciudadanos a izar la bandera de Colombia en sus casas y trabajos.

“Iza ya la bandera de Colombia en tu casa. El miercoles nos vemos en todas las plazas de Colombia, a las 4 pm. Ahora a defender la soberanía nacional”, puntualizó el presidente Petro.

En efecto, esta nueva convocatoria tiene una estrecha relación con las declaraciones que hizo el presidente estadounidense sobre la posibilidad de lanzar un ataque en territorio colombiano. Sobre el presidente Petro había señalado que debía cuidarse “el trasero” y advirtió que le “sonaba bien” desarrollar una intervención en suelo colombiano.

“Colombia también está enferma, liderada por un hombre enfermo que le gusta hacer cocaína y venderla a los Estados Unidos, y no lo va a poder seguir haciendo durante mucho tiempo más. Él tiene fábricas de cocaína, pero no lo va a tener mucho más”, advirtió Trump.

Declaraciones de Trump generaron rechazo en Colombia

Varios precandidatos presidenciales de distintas orillas políticas se manifestaron contra las declaraciones de Trump.

“Quién gobierna en Colombia lo decidimos los colombianos. El presidente @petrogustavo ganó unas elecciones libres y tiene un mandato constitucional. Este año decidiremos en las urnas qué rumbo y a cargo de qué liderazgo avanza Colombia. Sostener dictablandas y atacar democracias es una acción política absurda e inaceptable de Estados Unidos para Colombia, Venezuela y Latinoamérica”, advirtió la precandidata presidencial Claudia López.

Por su parte, el senador del Pacto Histórico y precandidato Iván Cepeda también se pronunció sobre estas declaraciones.

“Repudio tajantemente las amenazas del presidente Donald Trump contra nuestro Jefe de Estado, @petrogustavo y contra el pueblo colombiano. Se equivoca si cree que con calumnias, insultos o amenazas logrará intimidarlo, o influir en las elecciones de este año en Colombia. No somos una colonia ni un protectorado de EEUU. No nos sometemos servilmente a ninguna clase de supremacismo imperial y autoritario”, cometó Cepeda.