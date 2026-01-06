¡Tragedia en pleno velorio! Colombia registró su primera masacre de 2026: tres mujeres fueron las víctimas

Colombia inició el 2026 con un panorama crítico en materia de orden público. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó la primera masacre del año en el municipio de Santander de Quilichao, al norte del Cauca. El hecho, que ha generado conmoción nacional, dejó como saldo tres mujeres asesinadas en ataques perpetrados con pocas horas de diferencia.

La secuencia de violencia comenzó el pasado 3 de enero. La primera víctima fue Irma Yulie Erazo Reina, quien se encontraba administrando un establecimiento comercial cuando hombres armados irrumpieron en el lugar y le dispararon de manera reiterada. Sin embargo, la tragedia no terminó allí.

Horas más tarde, mientras familiares y amigos acompañaban las honras fúnebres de Erazo Reina, el pánico se apoderó del velorio. Individuos armados atacaron a los asistentes, persiguiendo a quienes intentaban ponerse a salvo.

En medio de la incursión, fueron asesinadas Angélica María Cantoñí Estacio, de 35 años, y Reina Nancy Stella, de 53 años.

Leonardo González Perafán, director de Indepaz, señaló que la relación directa y la cercanía temporal de estos crímenes permiten clasificarlos como un homicidio colectivo. Esta situación ocurre en una zona donde la Defensoría del Pueblo ya había emitido las Alertas Tempranas (013/25 y 036/25), advirtiendo sobre el control territorial de grupos como el Frente Jaime Martínez y la columna Dagoberto Ramos.

El evento ha suscitado fuertes críticas hacia la política de Paz Total. Figuras como José Félix Lafaurie cuestionaron la respuesta del Gobierno Nacional ante esta escalada. Hasta el momento, las autoridades locales y la Fuerza Pública adelantan investigaciones para dar con los responsables.

De acuerdo con los registros de Indepaz, este hecho prolonga la crisis vivida durante el año anterior: en 2025, el municipio de Santander de Quilichao sufrió siete masacres que dejaron más de 20 víctimas, consolidándose como uno de los puntos más críticos del Cauca, departamento que cerró dicho periodo con una cifra alarmante de violencia sistemática y presencia de actores armados ilegales.