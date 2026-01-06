“En Colombia no hay reyes”: Petro volvió a exacerbar los ánimos con comentario sobre Estados Unidos

El presidente Gustavo Petro incrementó aún más la tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos tras un mensaje que publicó en su cuenta oficial en la red social X. Allí arremetió contra su homólogo estadounidense Donald Trump y volvió a criticar la narrativa del Cartel de Los Soles.

En su publicación, Petro se refirió a una revelación que hizo el diario estadounidense The New York Times sobre una decision que tomó la fiscalía en el caso del recién detenido exmandatario venezolano Nicolás Maduro: dejar de reconocer al Cartel de los Soles como una organización criminal real.

El propio presidente Petro ya había señalado que esa estructura narcotraficante no existía y por ello aprovechó la coyuntura para pronunciarse en X.

“Y si esto es así, ¿porque me tienen en la lista OFAC a mi y a mi familia, no que era el testaferro de Maduro en los negocios del narco? Me tienen en la lista Ofac (conocida coloquialmente como Lista Clinton) para que obedezca al presidente Trump, pero en Colombia no hay reyes, ni virreyes, ni somos colonia de nadie, ni aceptamos reyes que nos manden a callar (sic)“, puntualizó el presidente Petro.

Luego recordó una frase del poeta estadounidense Walt Whitman en la que señalaba que la posibilidad de opinar es libertad, mientras que el silencio se traduce en esclavitud. Petro aseguró que Whitman era anarquista y advirtió que aparentemente ya no lo leen en Estados Unidos.

“Nosotros somos individualistas audaces, y seductores del otro sexo, sabemos bailar muy bien, improvizando para poder alcanzar las estrellas, y en esas, se nos olvida la pareja. Somos muy pero muy libres, y amamos tanto la libertad que hasta nos matamos solo por venganza o por orgullo. Suicidas quizás como pueblo, pero libres a rabiar (sic)”, concluyó el primer mandatario.