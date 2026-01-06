Ojo: reportan inundaciones en varias vías de Bogotá debido a las fuertes lluvias

En varios sectores de Bogotá se están registrando fuertes aguaceros durante la tarde de este martes 6 de enero que están causando dificultades en la movilidad. Así lo señalaron las autoridades distritales, que les pidieron a los ciudadanos transitar con precaución.

(Lea también: Galán reveló en cuánto va el avance del Metro de Bogotá: “entra en la recta final”).

“El panorama en Bogotá es de lluvias en diferentes puntos de la ciudad. Si vas a salir: ¡Abrígate bien! Conduce con precaución, consulta el mapa en tiempo real en el SAB", puntualizó el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático en su cuenta oficial en la red social X.

Así está la movilidad en Bogotá en vivo

05:10 p.m.: "Novedad en vía por bus articulado varado en la localidad de Teusaquillo, Av. El Dorado (Calle 26) con carrera 33 sentido Sur - Norte", advirtió la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

04:56 p.m.: Reportan fuerte inundación en la avenida Ciudad de Cali con calle 1A. A esta hora también se registra una “fuerte congestión” sobre la avenida Boyacá. Las autoridades recomendaron tomar vías alternas.

04:31 p.m.: La Secretaría de Movilidad publicó cuáles son los corredores viales en los que se registran inundaciones a esta hora:

Av. Cali con calle 6D.

Av. Cali con calle 22.

Av. Cali con calle 132.

Av. Boyacá con calle 9.

Av. Centenario con carrera 83.

04:06 p.m.: Advierten una novedad en vía por encharcamiento en la avenida carrera 7 con calle 218 en el sentido Norte - Sur. Las autoridades recomiendan transitar con precaución por allí.

3:40 p.m.: La Secretaría de Movilidad indicó que se registraron inundaciones que han ralentizado el tráfico normal de dos corredores viales: