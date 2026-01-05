China y Rusia en pleno Consejo de Seguridad le pidieron a Estados Unidos liberar a Maduro y a su esposa

Mayoría de países miembros del Consejo de Seguridad de ONU rechazaron ‘agresión de Estados Unidos’ a Venezuela

En la sesión extraordinaria que sesionó este lunes, por citación de Colombia como nuevo miembro no permanente del Consejo de Seguridad, el representante permanente de la Federación Rusa, Vassily A. Nebenzia, aseguró que “la agresión militar” contra Venezuela, que dejó varias decenas de ciudadanos venezolanos muertos, “se ha convertido en un presagio del regreso a la era de la ilegalidad y del dominio estadounidense a través de la fuerza, el caos y la anarquía”.

Lea también: Colombia le pidió al Consejo de Seguridad de la ONU hacer respetar la soberanía venezolana ante captura de Maduro

El diplomático señaló que “no hay ni puede haber justificación alguna para los crímenes cometidos por Estados Unidos en Caracas”, y denunció que se trató de una “clara vulneración de todas las normas del Derecho Internacional”.

El vocero ruso exigió a las autoridades estadounidenses “la liberación inmediata” de Maduro y su esposa, y expresó su “firme solidaridad con el pueblo venezolano ante la agresión externa”.

Concluyó que “resulta especialmente desazonador el terrible cinismo con el que Washington ni siquiera procura ocultar los verdaderos objetivos de su operación criminal: establecer un control ilimitado sobre los recursos naturales de Venezuela y sus ambiciones hegemónicas en América Latina”.

Por su parte, el embajador de China ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Fu Cong, sostuvo que los Estados Unidos “adrede han pisoteado la soberanía venezolana, su seguridad y sus derechos e intereses legítimos, vulnerando gravemente los principios de la igualdad soberana, la no injerencia de los asuntos internos, la solución pacífica de las controversias internacionales y la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales”.

Además, dijo que esta acción militar no autorizada “supone una grave amenaza para la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe”. Al igual que Rusia, el embajador de China exigió que Washington garantice la seguridad personal del presidente Maduro y de su esposa “y que los libere de una vez por todas”.

Cong se unió a la petición de la embajadora de Colombia ante la ONU, Leonor Zalabata, de exigir al Consejo de Seguridad que “cumpla su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacional”, y añadió: “Exigimos que Estados Unidos deje de hacer estas prácticas de coacción, y que respete la igualdad y la no injerencia en los asuntos internos” de otros Estados soberanos.

Ataque sin legitimidad

Mientras, el representante de Venezuela ante el Consejo de Seguridad, Samuel Reinaldo Moncada Acosta, aseguró que “está en juego, no solamente la soberanía de Venezuela, sino la misma credibilidad del sistema de Naciones Unidas y del Derecho Internacional”.

El vocero venezolano le pidió al Consejo de Seguridad “exigir a los Estados Unidos respeto por la inmunidad de Nicolás Maduro como jefe de Estado en ejercicio, y su inmediata liberación”. También pidió condenar el “uso ilegítimo” de la fuerza, la pretensión de adquirir recursos naturales de su país mediante el uso de las armas y el respeto por la población civil.

Brasil, entre tanto, también condenó el ataque militar a Caracas. “Es una gravísima afrenta a la soberanía de Venezuela y sienta un peligroso precedente de la violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas”, aseguró el embajador de Brasil ante la ONU Sergio Franca Dannse.